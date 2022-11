Puertos del Estado pide alinear el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias con las de los puertos

Rodríguez Dapena cree que los puertos deben añadir la infoestructura y la economía verde a los factores de competitividad clásicos

El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha señalado la necesidad de potenciar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias para alinearlo con el de las infraestructuras portuarias, pues considera que "lo marítimo y lo ferroviario, teniendo como rótula el puerto, es el futuro".

El Marco Estratégico del sistema portuario de interés general apunta a la "precaria accesibilidad terrestre, sobre todo ferroviaria", en los puertos y a la "falta de interoperabilidad".

Según Rodríguez, este déficit lo padecen de forma generalizada todos los puertos españoles y es la consecuencia de que, en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, los gobiernos han aplicado durante décadas una política "muy orientada al viajero, a la persona, y no tanto a la mercancía".

"Después de 20 o 25 años viendo una práctica duplicación de tráficos y una práctica duplicación de las capacidades infraestructurales del lado mar, no ha habido un acompañamiento del lado terrestre, sobre todo en los accesos terrestres a los puertos", que "permitiera asegurar una fluidez en relación con este crecimiento tan importante de la mercancía", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

En este contexto, ha recordado que más de la mitad de las mercancías que se mueven por ferrocarril tienen su origen o su destino dentro la Península en un puerto marítimo. "Y esto va a seguir a futuro; con lo cual, lo marítimo y lo ferroviario, teniendo como rótula el puerto, es el futuro", ha concluido.

Para atajar este problema, se creó en 2014 el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que asigna recursos de las autoridades portuarias a la mejora de los accesos terrestres a los puertos. A esto se suma el plan Mercancías 30, para impulsar el transporte ferroviario de mercancías como eje de las cadenas logísticas multimodales.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES

En cuanto a los aspectos en los que destacan los puertos españoles, Rodríguez ha mencionado la conectividad marítima en el segmento del contenedor --están a la cabeza en Europa--, la capacidad infraestructural y la relación calidad-precio.

De cara al futuro, considera que el principal reto es "mantener factores de competitividad clásicos, como el precio, la fiabilidad, la transparencia, la trazabilidad de la mercancía y la flexibilidad ante cambios de decisiones", y añadir otros nuevos, como un desarrollo "muy avanzado" de la infoestructura al servicio del cliente y de la economía verde, sobre todo en lo que se refiere a la transición energética.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 asignan a Puertos del Estado una inversión de 1.063 millones de euros. En el periodo 2022-2026, se destinarán 5.250 millones de euros dinero público, una cifra que a Rodríguez le parece suficiente para realizar las infraestructuras básicas necesarias, teniendo en cuenta que, además, están disponibles más de 6.000 millones procedentes de la inversión privada.

RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN 2023 O 2024

Respecto al tráfico de mercancías registrado en los puertos españoles, ha dicho que, si bien se han alcanzado unos niveles muy similares a los de la época anterior a la pandemia de Covid-19, en los últimos tres o cuatro meses se ha producido un estancamiento.

Las causas tienen que ver con la guerra de Ucrania, la subida de los precios --en particular, los de la energía--, el fortalecimiento del dólar y los confinamientos de la población y el cierre de puertos en China, según ha precisado el presidente de Puertos del Estado, que prevé una ralentización para el próximo año.

En el caso del tráfico de pasajeros, estima que "se puede recuperar entre 2023 y 2024", tras haberse superado este año los 30 millones de pasajeros. Por otro lado, Rodríguez se ha referido al programa Puertos 4.0, con el que Puertos del Estado está logrando "atraer emprendeduría, 'startups' potentes que hay en España" y que proponen ideas innovadoras y proyectos comerciales y precomerciales para la comunidad portuaria.

Como parte de este programa, se financian proyectos para promover la eficiencia logística, la digitalización, la seguridad y la protección y la sostenibilidad medioambiental.

DIGITALIZACIÓN Y USO DE LOS DATOS

Sobre la digitalización, Rodríguez ha afirmado que los puertos españoles están "un poco más avanzados a escala nacional" que los de otros países del entorno porque cuentan con un sistema de organización centralizado a través de Puertos del Estado.

Entre las principales iniciativas, ha mencionado la Ventanilla Única marítimo portuaria española (DUEport), una plataforma telemática que permite declarar una única vez la información exigida para que un buque haga escala en un puerto, y el Port Community System, que facilita los trámites electrónicos en la contratación de servicios portuarios.

Por otro lado, Puertos del Estado quiere sacar utilidad al flujo de datos, aprovechando que los puertos "tienen mucho acceso a muchísimos dispositivos que pueden poner a disposición de las empresas que trabajan en los puertos".

"Y queremos alimentar con dato también lo que sería una plataforma digital inteligente y avanzada, sincromodal, con sensorización en el propio puerto, de manera que terminemos convergiendo hacia un 'twin port' con habilitadores de inteligencia artificial", para que los clientes "accedan al puerto por vía digital y ahí desarrollen las operaciones que necesiten", ha agregado.

EVITAR PROBLEMAS DERIVADOS DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN

En cuanto a los esfuerzos para reducir la huella de carbono de los puertos, Rodríguez ha indicado que los objetivos son "muy ambiciosos" y que están "trabajando muy intensamente" en la eficiencia energética y en el uso de nuevas energías y nuevos combustibles limpios.

"Estamos iniciando proyectos de gran envergadura, con mucha inversión privada, pero abriendo espacio, infraestructuras básicas y, sobre todo, regulación que permitan que en el futuro, desde el lado mar, haya una punta de lanza para la transformación que ayude a viabilizar proyectos del lado tierra", ha explicado.

"Queremos ser los primeros de la clase en descarbonización", ha subrayado, añadiendo que para ello se está intentando que los puertos sean lo más eficientes ambientalmente posible y que, además, ayuden a provocar una mejora ambiental en la red logística y en el territorio.

Por último, sobre la próxima entrada en vigor de la normativa europea de derechos de emisión, Rodríguez ha dicho que "las perspectivas son buenas", pero que será necesario incorporar alguna medida al reglamento del ETS, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, para evitar determinados problemas.

Puertos del Estado reclama que todos los modos de transporte avancen a la par, "para que no haya agravio comparativo", y que se tomen medidas para evitar "la fuga de carbono" hacia países que no impongan exigencias similares a las de la UE. Esto garantizaría que se cumplen los objetivos de descarbonización y que "no se alteran las condiciones de competencia entre puertos españoles y otros puertos de otras latitudes".