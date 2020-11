Puig afirma que la Comunitat "no está en estos momentos en situación" de adoptar el confinamiento domiciliario

El president defiende la prórroga del cierre perimetral por una semana más y subraya: "Ninguna medida es neutra"

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "no está en estos momentos en situación de adoptar" el confinamiento domiciliario, que ha calificado de "medida extrema", y ha apuntado que en el estado de alarma vigente "no existe la posibilidad" de implantarla.

Así se ha expresado Puig en su comparecencia con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para anunciar la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante una semana más, hasta el viernes 13, que se ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Según Puig, "se tomarán todas las medidas necesarias" de manera "articulada, serena, dialogada, y buscando la solución contra la pandemia". "La prioridad es superar la pandemia", ha remarcado y ha incidido en la "corresponsabilidad ciudadana".

El president de la Generalitat ha abundado en que a cada situación se tendrá que responder con "proporción". "Ninguna medida es neutra. El confinamiento domiciliario tiene consecuencias, y los cierres de actividades también", ha aseverado y ha aludido a los efectos económicos "muy graves", pero también a los "sociales y psicológicos".

No obstante, ha indicado que se contemplan "todas las medidas en una emergencia cambiante". "Es decisivo que no nos saltemos las fases. La situación es grave, pero no podemos perder la perspectiva", ha agregado al tiempo que ha apuntado que las hospitalizaciones se encuentran al 60% del pico de la pandemia, y al 57% las UCI.

MIRADA EN EL 9 DE DICIEMBRE

Puig ha afirmado que la "mirada" está puesta en el 9 de diciembre, el día en que se terminan las restricciones aprobadas este viernes, cuando se "verá el resultado del conjunto de medidas". Además, ha apuntado que se estarán "permanentemente evaluando".

En esta línea, ha insistido en "no tomar medidas compulsivas, sino pensadas y que vayan en la dirección correcta". "A medida que pasen las semanas podremos analizar y conocer el impacto de las medidas tomadas para contener la pandemia, pero el criterio de los expertos y de salud pública aconsejaba nuevas medidas complementarias", ha indicado.

También ha defendido que la Generalitat "siempre ha intentado ir un paso por delante", y ha indicado que fue el primer gobierno en "cerrar los bares en marzo", que "no pidió el pase a la segunda fase en mayo y que restringió la movilidad nocturna antes que nadie".

Respecto a la situación hospitalaria, ha mantenido que se viven unas semanas "muy difíciles" en los hospitales y centros de salud, y ha reconocido a los sanitarios su "esfuerzo enorme". Igualmente, ha manifestado: "No podemos relajarnos. Estamos mejor que otras comunidades y países, pero la relajación es la peor medida que podemos tomar".

Por otra parte, ha considerado que "no son necesarias medidas que estrangulen a la sociedad", por lo que ha afirmado: "Si somos capaces de llevar a cabo las medidas acordadas, igual que ha pasado en municipios con medidas anteriores que ha mejorado la situación, mejorará en el conjunto de la Comunitat Valenciana".