Puig apuesta por hacer autocrítica "desde la serenidad" y dice que Sánchez no le ha llamado tras los comicios

El todavía 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abogado por hacer autocrítica "desde la serenidad" tras los resultados electorales del 28M porque "todos habremos cometido algún error", ha dicho. Asimismo, ha aseverado que el presidente del Gobierno central y líder de su partido, Pedro Sánchez, no le ha llamado tras conocerse los resultados de los comicios: "No he hablado con él, no he tenido oportunidad aún. No nos hemos llamado", ha aseverado.

Puig, en una entrevista concedida esta mañana en 'Hoy por hoy' de la cadena SER y recogida por Europa Press, ha asegurado que tras los resultados electorales no ha podido dormir mucho aunque ha resaltado que tiene la conciencia "muy tranquila" porque "han sido unos años muy importantes para el futuro de la Comunitat, que está mucho mejor que hace ocho años. Al final, misión cumplida", ha subrayado.

Preguntado por si entiende lo que ha pasado en estos comicios, ha afirmado que "todo tiene explicación seguro". "Seguro que con errores, por nuestra parte, pero se ha impuesto un marco que no tenía nada que ver con lo que se estaba jugando, debatiendo. No obstante, estas cosas suceden en política, esta futbolización de la política", ha expuesto.

Dentro de esos "errores", interpelado por si considera que si está el hecho de que Sánchez entrara en el marco nacional, ha respondido: "Es difícil salirse de ese marco. Tenemos una agenda política muy centralizada, con una dinámica perversa de una confrontación estéril y habrá que analizar en profundidad todas las cuestiones. Todos habremos cometido algún error", ha aseverado.

"El resultado --ha continuado-- ha sido positivo porque hemos aumentado cinco diputados y la gente ha valorado muy bien la gestión, pero efectivamente al final ha habido también a nuestra izquierda errores de manifiesto. Pero no quiero evadir mi responsabilidad. Al final nosotros éramos los que liderábamos este gobierno de progreso en la Comunitat y yo debo asumir su responsabilidad", ha destacado.

Preguntado por si cree que los resultados son un castigo a Sánchez, Puig ha manifestado: "No sé si es un castigo a Sánchez. Es una situación que venía alargándose desde hace mucho tiempo. Esto del antisanchismo después de salir de la crisis con una cohesión social como la que hay en España... Habrá que analizar bien cómo esta dicotomía tan extraña está sucediendo. Cómo un gobierno que hace muchas cosas en positivo, tiene una respuesta tan visceral", ha dicho.

En este sentido, interpelado por cómo se sale de esta situación, el todavía 'president' ha manifestado que "no hay soluciones mágicas ni atajos para conseguir el cambio de marco pero creo que al final las cosas cambian más rápidamente. Nosotros estamos en buenas condiciones de recuperar dentro de cuatro años un espacio de progreso porque se han hecho las cosas bien y si nos alejamos de la vorágine tan perversa que hay en la política española, hay esperanza de recuperación", ha aseverado.

"En España --ha añadido-- habrá un día en que supongo que se parará el balón y cambiarán algunas circunstancais que hacen respirables algunas conversaciones políticas".

Y, en este sentido, interpelado por si se ve víctima de la descomposición del espacio de la izquierda del PSOE, ha dicho: "No me siento víctima de nada. No se han hecho las cosas de manera adecuada para ellos y para el conjunto de una coalición de progreso. Y lo digo sin interés de hacer ninguna crítica. Las cosas son complejas, cada uno hace lo que puede y yo me he sentido confortable con un equipo plural", ha afirmado.

"SIEMPRE HAY MARGEN"

Puig opina que "siempre hay margen" para enderezar la situación en seis meses, cara a las elecciones generales: "Además, los gobiernos de derecha y ultraderecha que se van a conformar pueden evidenciar también esa realidad electoral diversa y creo que puede haber recuperación. Dependerá de la capacidad que se tenga en el propio espacio político", ha señalado.

De la Ejecutiva del PSOE de este lunes espera escuchar "serenidad" y hacer autocrítica, pero "lo que me gustaría es que no se pueda dejar huérfanos de alternativa a la mayoría de este país. Desde la tranquilidad hay que dar un paso hacia delante, revisar lo que hay que revisar pero el proyecto político socialdemócrata es el que necesita la sociedad. La partitura existe y se trata de ejecutarla bien", ha insistido.

Preguntado por si cree que el PSOE debería hacer cambios antes de las elecciones nacionales, ha dicho: "No lo sé, no he pensado sobre ello. Cada uno debe asumir su responsabilidad en su espacio, en su territorio y cometido. Y ése no es mi cometido".

"ES EL PRESIDENTE"

Interpelado por si ve a Sánchez un buen candidato para el PSOE, ha respondido: "Es el presidente. Hay que esperar, reflexionar y preparar la alternativa política para las generales. No se pueden bajar los brazos y entra en época pseudodepresiva", ha manifestado.

Puig, preguntado por si ha podido hablar con Sánchez tras los resultados electorales, ha dicho que no: "No he hablado con él, no he tenido oportunidad aún. No nos hemos llamado. Yo ayer tenía que estar con la gente que ha estado trabajando y dando la cara y yo, dando la cara, como siempre. Se trata de tener actitud de civilidad, de democracia", ha resaltado. Y sobre si hubiera agradecido una llamada de su jefe de filas, ha dicho: "Está claramente a mi lado en este momento".