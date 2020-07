Puig asegura que existen reuniones a nivel diplomático con Reino Unido para revertir su decisión

ALICANTE, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el diálogo en la vía diplomática es "sustancial" para tratar de revertir la decisión del Gobierno británico de establecer una cuarentena para quienes lleguen al país desde España.

"Queremos que el Gobierno continúe hablando y hablando en beneficio del conjunto de las comunidades autónomas afectadas", ha incidido.

"Se están produciendo reuniones y mantenemos una relación estrecha con la embajada", ha asegurado Puig, a preguntas de los medios en Benidorm (Alicante) al término de la reunión en la que se ha constituido el Consell Valencià de Turisme y a la presentación del Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 2020-2025 en el Invat·tur.

En cualquier caso, ha subrayado que la decisión corresponde al Gobierno británico y, por eso, ha reclamado trabajar con la mirada puesta en las próximas semanas".

"Hay que estar sobretodo sin generar más crispación y confrontación", ha continuado porque ha estimado que "no aporta ningún beneficio a nadie".

Además, ha indicado que le ha "gustado" escuchar en Benidorm que "muchos británicos están defendiendo que realmente aquí se está más seguro que en algunas zonas de Gran Bretaña". "Queremos que haya la máxima empatía, sobretodo con aquellos, que han confiado en la Comunitat Valenciana, Benidorm y la Costa Blanca; muchos británicos que llevan mucho tiempo confiando, no queremos que ese hilo de carácter emocional se rompa", ha zanjado.

OCIO NOCTURNO: "NO DEMOCRATIZAR LA CULPA"

Por su parte, cuestionado por la posibilidad de adoptar una decisión sobre los locales de ocio nocturno, Ximo Puig ha exigido "no democratizar las culpas".

"Lo que siempre tenemos que abordar la cuestión es desde el consenso con los expertos, serenidad, consenso y moderación", ha señalado para adoptar "medidas quirúrgicas y no medidas de carácter general que no tiene nada que ver con una actuación justa", y se ha referido al cierre de Gandia.

Así, ha comentado que si la pandemia avanza en "algunas ciudades" se tomarán las medidas oportunas en "ocio nocturno o en otro tipo de acciones que se puedan tomar".

"No se puede estigmatizar a ningún sector", ha solicitado y ha recordado que la "mayoría" de los brotes valencianos se producen en contagios entre familiares y "algunas discotecas".

Por ello, ha exigidoser "absolutamente duros y determinados con aquellas empresa que no cumplen con lo que está establecido". Ha defendido que se ha adoptado un Decreto Ley y ahora hay que ver cómo se despliega: "Tenemos que dar respuesta a una normativa que debe cumplir todo aquel que tienen un negocio".

"No se puede democratizar la culpa; hay que actuar con aquellos que no hacen lo que es correcto", ha advertido.

ALEMANIA Y BÉLGICA

Finalmente, preguntado sobre la decisión de los gobiernos de Alemania y Bélgica de recomendar no ir a Aragón, Catalunya y Navarra, el presidente valenciano ha indicado que la Unión Europea subrayó ayer lunes que no se puede hacer una "discriminación" entre las regiones europeas "por razones no explicables".

"Todas las decisiones tienen que estar bien fundamentadas y argumentadas en base a criterios epidemiológicos", ha expuesto y ha pedido "transitar este tiempo sin demagogias" y teniendo en cuenta que "cada acción tiene consecuencias".

"Cuando se dice que hay que cerrar todo, es que tiene consecuencias", ha incidido y ha señalado que se debe "buscar el equilibrio permamentemente, que es difícil pero no se puede tener una visión maniquea, porque eso no es positivo", ha manifestado.

Por último, ha alertado que le "preocupan" las decisiones que se toman por "razones de política interna", porque, a su juicio, "eso sería una situación muy negativa para la cohesión europea".

Así, ha creído que la posición de Alemania está "sustentada en alguna argumentación, no como la británica".