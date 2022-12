Puig asegura que "no hay ninguna persona implicada que esté en este momento militando en el PSOE"

Reitera que el PSPV ha tomado "las medidas oportunas", algunas "dolorosas", y ha apartado a personas que pueden estar encausadas

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que "no hay ninguna persona directamente implicada" en el caso Azud "que esté en este momento militando en el Partido Socialista".

Así, ha reiterado que esta formación ha adoptado "siempre las medidas oportunas en estas cuestiones", al tiempo que ha dicho que "algunas han sido especialmente dolorosas" y "se han producido". "Se ha apartado a las personas que en un momento determinado pueden estar encausadas más allá de la presunción de inocencia", ha dicho.

Puig se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener una reunión de trabajo sobre medidas del fomento del transporte público autonómico y visitar la estación de metro de Colón, preguntado por la declaración como testigo del exgerente del PSPV-PSOE Francisco Martínez Rico, que manifestó que una empresa pagó gastos para las campañas electorales de 2007 de esta formación.

Puig ha indicado que durante la investigación, "en todos los casos que se puedan producir", se ha mostrado "siempre" con "prudencia y esperando cuál es el trayecto jurídico" finalmente. "Respeto siempre la justicia y todos sus procedimientos", ha apuntado.

El responsable autonómico ha señalado que se está "hablando de unas campañas electorales de 2007 y 2008" y ha comentado que "en aquel momento había una legislación diferente respeto a la financiación de los partidos", pero ha reiterado que "en cualquier caso" no quiere pronunciarse "hasta saber exactamente cuál es el trayecto judicial".

Tras ello, ha subrayado que "no hay ninguna persona directamente implicada que esté en este momento militando en el Partido Socialista". "Nosotros hemos adoptado siempre las medidas oportunas en estas cuestiones. Algunas han sido especialmente dolorosas y se han producido. Se ha apartado a las personas que en un momento determinado pueden estar encausadas más allá de la presunción de inocencia", ha expuesto.

Ximo Puig ha señalado que "en estos momentos, la única persona que está claramente señalada institucionalmente" en el caso Azud "es el vicepresidente de Les Corts Valencianes del PP" --en alusión a Jorge Bellver, cuyo nombre aparece en una lista de regalos que la trama del caso Azud supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de concejal del Ayuntamiento de València en la época de gobierno de Rita Barberá--.

"No hay nadie más que esté directamente señalado ni investigado que esté en un cargo en estos momentos", ha precisado el jefe del Consell, que ha pedido "máxima prudencia".

A continuación, ha aseverado que, "por más que algunos estén permanentemente empeñados en ensuciar la imagen del Govern del Botànic --el ejecutivo autonómico que preside y que forman PSPV, Compromís y Unides Podem--, en 2015 acabó la etapa de la corrupción en la Comunitat Valenciana".

Puig ha afirmado que desde su partido y desde la Generalitat se será "siempre" como "hasta ahora: absolutamente determinantes en las decisiones si se produce alguna cuestión que no sea absolutamente limpia y honrada".

Preguntado por el 'jefe' del que se habla en el caso Azud y que el PP pide conocer, Puig ha afirmado que no sabe "a qué se refieren". Asimismo, respecto a si es alguien que no forma parte de la administración valenciana, ha agregado que "por supuesto que no" está en ella.

"HA CAMBIADO EL PARADIGMA"

En este punto, ha reiterado que "desde 2015 ha cambiado el paradigma de la Comunitat Valenciana" y ha insistido en que "se ha actuado con total firmeza por parte de la Generalitat" cuando "se ha producido algún caso que pudiera ser motivo de corrupción o, incluso, sin llegar a la corrupción política" al ver que "de alguna manera denotaba alguna actitud no positiva".

"Ahí es donde se produce el cambio de paradigma", ha dicho el 'president', a la vez que ha asegurado que el PP esté "aún adosado a la corrupción de tantos y tantos años" y que sus representantes "están vinculados a esa herencia histórica".

Ximo Puig ha considerado que "la Comunitat Valenciana no se merece volver a ese tiempo" y ha apuntado que "con toda tranquilidad y con toda honestidad hay que seguir actuando en defensa del interés general". "Si alguna persona, sea del partido que sea, comete alguna irregularidad evidentemente hay que apartarla de manera inmediata", ha apostillado. Ha instado a "confiar en la justicia, en la presunción de inocencia y el Estado de Derecho".

Preguntado por reuniones con empresarios a las que se aluden en el caso Azud, el jefe del Consell ha indicado que "son empresarios que tienen absoluta vinculación con el tejido empresarial de la Comunitat" y ha declarado que "tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción" sino "lo contrario, intentar atender las relaciones normales entre la institución y las empresas siempre desde la honradez y la honestidad".

"GENERAR RUIDO"

"No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación, ni de poder ni de dinero", ha agregado. Tras ello, ha señalado que la derecha trata de "generar ruido porque su único objetivo es decir que todos somos iguales" cuando "no somos iguales". "Si alguien hizo algo mal, si se produjo algún tipo de situación irregular, la justicia actuará y nosotros respaldaremos siempre la acción de la justicia", ha insistido Puig.