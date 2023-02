Puig asegura que el PSPV "defiende a la mayoría" mientras que PP "está a lo suyo": "Volver al pasado no es una receta"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado el PSPV-PSOE "defiende a la mayoría", mientras que el PP "está a lo suyo". "Volver al pasado no es una receta para los valencianos", ha reprochado a los 'populares'.

En estos términos se ha pronunciado el jefe del Consell en declaraciones a los medios este sábado tras su visita a la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de València Incliva, donde se le ha pedido una valoración sobre la 26ª Intermunicipal del PP, que se celebra este fin de semana en València, con la presencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Puig ha insistido en que los socialistas "trabajan para la mayoría, defienden un sistema público de salud que ellos privatizaron". "Nosotros defendemos lo de todos y ellos lo suyo", ha incidido.

Respecto a la participación de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, en la Intermunicipal del PP, el jefe del Consell se ha cuestionado "si han invitado también a los expresidentes de la Generalitat".

"La mancha que originó el PP en la Comunitat Valenciana fue inmensa y afortunadamente toda la sociedad valenciana ha salido de este túnel y ahora está en un espacio de convivencia, cohesión y diálogo", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que "volver al pasado no es una receta para los valencianos".

En esta línea, ha puesto en valor que, desde el año 2015, la Comunitat Valenciana "ha ido a mejor, todos los indicadores económicos y sociales son mejores ahora". "La Comunitat no va a volver a confiar en quien tanto daño hizo al territorio", ha aseverado.

"NO TIENEN UN PROYECTO ALTERNATIVO"

Preguntado por si va a activarse algún pacto antitrasfuguismo después de que la exsíndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, se haya incorporado como independiente en el equipo económico del presidente del PPCV, Carlos Mazón, Puig ha señalado que "cada partido con sus actuaciones demuestra su ética, su capacidad de entender la democracia y cada persona tiene que asumir sus actuaciones desde la responsabilidad".

"Nosotros no estamos en eso, no estamos en campaña electoral, ni en las peleas de poder en las que está situado el PP, que lo único que intenta es ensuciar la atmósfera porque sabe que no tiene un proyecto alternativo para la Comunitat Valenciana", ha concluido.