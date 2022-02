Puig califica la ley de Mercado Abierto de Madrid como "medida de propaganda" que "solo busca tensionar" con otras CCAA

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera que la aprobación de la Ley de Mercado Abierto que ha aprobado el Consejo de la Comunidad de Madrid es "una medida de propaganda, como tantas otras, que solo busca poner en tensión la centralidad respecto a las otras comunidades autónomas".

Así lo ha manifestado en declaraciones previas a la celebración de la Reunión Interparlamentaria Socialista en la que diputados en Les Corts, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, y senadores del PSPV-PSOE han analizado las acciones que se están llevando a cabo desde los diferentes grupos, al ser preguntado por el tema.

Puig ha advertido que "lo que no se puede es jugar al dumping fiscal y al centralismo más virulento". "Nosotros estamos en la cohesión de España, que pasa por entender todas las miradas de España", ha defendido. En este sentido, ha señalado que aunque Madrid es parte de España, "no es toda España ni mucho menos, afortunadamente" y "la mirada no puede estar circunscrita a la M-40.

Según el 'president', "en la Comunitat Valenciana lo que no hacemos son juegos de malabares, ni con los impuestos ni con los juegos de humo que solo buscan aprovecharse del efecto capitalidad" y ha insistido en que "lo que defendemos es que replantee el efecto aspiradora que significa Madrid".

Asimismo, ha lamentado que mientras unos buscan espacios de cohesión, "parece que la única estrategia que se tiene por parte de algunos dirigentes políticos de la derecha española está en el espacio de la confrontación siempre".

En todo caso, Puig ha explicado que se está estudiando esta ley y "hasta ahora los informes lo que dicen es que realmente no afecta a nada sustancial". "Es una medida de propaganda que lo único que pone es permanentemente en tensión la centralidad respecto a las otras CCAA", ha insistido.

De este modo, el jefe del Consell ha descartado la posibilidad de que haya empresas que 'huyan' hacia la capital y ha recordado que "en la Comunitat Valenciana el saldo desde 2015 hasta ahora es positivo de empresas que se han ido de otras CCAA a la Comunitat Valenciana porque aquí hay seguridad jurídica", ha concluido.