Puig cree que 2021 será "decisivo" para la financiación e insta a abordar la cuestión territorial "sin apasionamientos"

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que 2021 será un año "decisivo" para la reforma del modelo de financiación autonómica y ha apostado por abordar la cuestión territorioal "sin apasionamientos ni identitarismos" ya que "la diversidad de España es una fortaleza".

Así lo ha indicado Puig en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1' de Televisión Española, en el que ha abogado por realizar una "reflexión profunda" sobre fiscalidad en relación al modelo territorial que pasaría por defender la "igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios".

Por ello, Puig ha considerado que hay "impuestos de carácter estatal que no pueden estar sometidos al dúmping" porque "no puede haber una competencia fiscal sana" porque las comunidades no están en "el mismo punto de partida".

En este sentido, ha defendido que la financiación autonómica es una cuestión "muy complicada" porque "hay muchas miradas diferentes". "España es así, hay que abordarla así, España no se puede mirar con los ojos de la M-30 o la M-40, España es mucho más", ha agregado.

En este sentido, ha defendido que no quiere hacer "ningún tipo de confrontación territorial", pero al ser preguntado por qué pone el foco en Madrid, ha indicado que "el efecto capitalidad existe". Además, ha incidido en el "máximo respeto" a los ciudadanos.

ESPAÑA ESTÁ "EXCESIVAMENTE CENTRALIZADA"

Respecto a la capitalidad, ha defendido que España está "excesivamente centralizada" y que es "un estado compuesto que no tiene una derivada real en las instituciones". "El 90% de los contratos públicos se residencian en empresas de Madrid", ha argumentado.

Por ello, ha reiterado que "el efecto capitalidad existe", y ha apostado por "mirar a Alemania, donde están descentralizadas las instituciones", lo que hace que "no exista el factor aspiradora".

Por otra parte, respecto a su propuesta de una "Commonwealth mediterránea", Puig ha abogado porque el eje mediterráneo esté "bien resituado" en la nueva arquitectura institucional, y ha defendido que a España "le va bien" la "mentalidad periférica" que "aporta mucho al conjunto".

Por ello, se ha mostrado partidario de "intentar sumar desde las distintas miradas" ya que "buscar unitarismos y homogenizaciones no tiene ningún tipo de sentido, ni tampoco el independentismo". "Pero entre el independentismo y la uniformización y el centralismo, hay un espacio que creo que atiende mucho más a la realidad de España", ha agregado.

Respecto a una futurible modificación de la Constitución en este sentido, Puig ha defendido que es "absolutamente necesario" pero que "no se dan las circunstancias" porque "no hay apoyos suficientes". Sin embargo, considera que "se puede avanzar mucho con la actual Constitución", al hacer que "el Senado sea de verdad una cámara territorial" e institucionalizar las conferencias de presidentes.

"MÁXIMA FORTALEZA" INSTITUCIONAL

Preguntado respecto a la situación de la monarquía, Puig ha argumentado que en un momento de pandemia, es necesario que exista la "máxima fortaleza" en las instituciones del Estado porque, de lo contrario, "se genera una enorme preocupación y un gran desasosiego" en la población.

Así, aunque ha apuntado la "gran preocupación" entre la ciudadanía respecto a la situación del rey emérito, ha defendido que la monarquía parlamentaria "es un sistema que funciona en los países más avanzados del mundo"

Respecto a la posición de Unidas Podemos en esta cuestión y su defensa del republicanismo, Puig ha considerado que "no le parece razonable en estos momentos" fijar esta cuestión en "términos partidistas". "No quiero decir que haya que cercenar el debate o aparcarlo definitivamente, pero ahora mismo el rostro es la muerte de miles de personas, y hay que salvar empresas para salvar empleos", ha agregado.

"MENOR BREXIT POSIBLE"

Respecto al Brexit, Puig ha defendido que la Generalitat está "preocupada desde el primer momento" y desde entonces se les dijo a los británicos que "van a continuar siendo acogidos, van a seguir teniendo los servicios, y se les continúa considerando personas que forman parte de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha defendido que a la Comunitat Valenciana le iría bien que hubiera el "menor Brexit posible" ya que un tercio de sus visitantes son británicos y un tercio de sus exportaciones van a Reino Unido. Por ello, ha pedido una "relación clara y establecida" ya que están en juego "muchísimos empleos y relaciones humanas que no se pueden deteriorar".