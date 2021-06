Puig cree "obvio" que el Ministerio de Sanidad compense en dosis a las autonomías por vacunar a desplazados

CASTELLÓ, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado respecto a la vacunación de las personas desplazadas en las distintas comunidades autónomas que es "obvio" que debe haber una "corresponsabilidad" por parte de todos los territorios y, por parte del Ministerio de Sanidad, "debe arbitrarse esa compensación en dosis de vacunas, pues es una cuestión bastante lógica, y debe hacerse para que no haya ninguna disfunción".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación durante la visita que ha realizado este miércoles al Ayuntamiento de Oropesa (Castellón).

"Creo que hay un principio básico y es que el sistema nacional de salud ha de funcionar y, por tanto, cualquier persona residente en España tiene que tener atención sanitaria en cualquier comunidad autónoma, y en ese ámbito también está la vacunación", ha explicado el jefe del Consell.

Puig ha recordado que en la Comunitat Valenciana, desde el primer momento, se ha vacunado a las personas desplazadas, tanto a los que les tocaba la primera dosis como la segunda, "porque es una cuestión elemental de cohesión territorial y, al mismo tiempo, es una comunidad abierta que quiere ser un destino hospitalario y que atienda a todas las personas".

"Nosotros reclamamos desde hace tiempo que tiene que haber una actualización de las dosis que se están enviando a las comunidades autónomas porque inicialmente entendíamos que el objetivo diana era en aquel momento las personas de mayor edad y había comunidades autónomas que tenían una pirámide de edad mayor, pero ahora hay que actulizarlas y, desde luego, en las personas desplazadas", ha añadido.

VACUNACIÓN DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL

Preguntado por su opinión respecto a la posible vacunación de la selección española de fútbol, Puig ha señalado que la Generalitat Valenciana no se va a pronunciar sobre esta cuestión, porque no tiene la suficiente información y cree que "no le corresponde".

"Esta es una cuestión que tiene que decidir el Ministerio y creo que las comunidades autónomas no tenemos nada que decir porque, entre otras cosas, también en otras cuestiones relacionadas con el deporte profesional las decisiones las ha tomado el Ministerio junto con el Consejo Superior de Deportes", ha añadido.