Puig cree que habrá un "gran apoyo" de la militancia a los acuerdos de Sánchez para la investidura

Pide al PP que "deje la confrontación" en Cataluña: "Son expertos en recurrir ante el Constitucional leyes que al final acaban asumiendo"

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que habrá un "gran apoyo" de la militancia socialista a las negociaciones de Pedro Sánchez para la investidura, y sin referise explícitamente a la amnistía, ha apuntado que el presidente en funciones está "trabajando en la dirección de la reconciliación, el reencuentro y la convivencia".

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista con Europa Press en la que ha aseverado que el apoyo al secretario general del partido es el "pálpito de la militancia socialista": "La gente sabe, y mucho más allá de las fronteras de la militancia socialista, que hay que buscar soluciones a la cuestión territorial de Cataluña".

De hecho, ha asegurado que "por más intoxicación permanente que se haga y por más odio que se está generando", el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es consciente de que hay que buscar una solución". En concreto, ha señalado que el presidente del PP, en los últimos días "ya hablaba de (el expresidente de la Generalitat catalana) Carles Puigdemont con un aire muy diferente al que ha hecho en todas las manifestaciones y supermítines contra la amnistía".

"Habla de otra manera y eso será bueno. A mí me gustaría que el PP participara de esa solución para cerrar lo que fue inmensamente negativo, que fue el 'procés' y sus consecuencias", ha señalado. "El Partido Popular es experto en llevar al Tribunal Constitucional leyes que al final acaba asumiendo", ha agregado.

Sin referirse explícitamente a la amnistía, ha señalado que "en esta cuestión dentro de un tiempo lo deberán asumir, porque será bueno". "Han asumido los indultos que generaron en su momento una gran controversia, y al final se vio que era una salida justa, razonable, positiva para la convivencia", ha agregado.

"NO VOY HA DECIR QUIÉN HA INFLUIDO MÁS"

Por otra parte, Puig ha defendido que la inclusión de la agenda valenciana en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar se ha conseguido "gracias a todos los valencianos, gracias a todos los agentes económicos y sociales" de la Comunitat Valenciana.

"Cuando a veces se dice que no se ha hecho nada en estos años para superar el problema de la financiación, esto es resultado de todo lo que la sociedad valenciana ha hecho desde la cohesión y desde la unidad en muchos momentos, para intentar visibilizar nuestro gran problema", ha asegurado.

De hecho, ha insistido en que Sánchez sabe por el PSPV de la situación valenciana ya que hace "muchos años" que están insistiendo en la cuestión de la infrafinanciación. "Yo agradecí hace dos días que hubiera tenido esta sensibilidad y en este momento se haya situado claramente la Comunitat Valenciana, porque es la comunidad más infrafinanciada".

Preguntado por si considera que Compromís está capitalizando en mayor medida este acuerdo, Puig ha señalado: "Yo no me voy a decir quién ha influido más". "Nosotros tenemos más del doble de diputados, pero eso no es la cuestión. Al final me parecería ridículo que se hiciera un debate sobre quién ha influido más. La realidad es que eso figura en el programa de gobierno", ha indicado, y ha mostrado su esperanza de que "con las nuevas aportaciones que se puedan hacer de otros grupos políticos, también para la Comunitat Valenciana haya beneficios tangibles".

"La realidad de los hechos es que el presidente del gobierno de España es quien finalmente, en reiteradas ocasiones, ha dicho que había que solucionar esta cuestión. Y ahora creo que lo que tenemos que hacer lo posible es para que se solucione lo más rápidamente posible", ha remarcado.

Además, ha destacado la inclusión en el pacto del fondo de transición hasta que se apruebe el nuevo modelo. El expresident ha señalado que esta fue una idea del exconseller Vicent Soler que asumió "el conjunto de la cámara" autonómica. "Desde luego, si estamos de acuerdo con Compromís, pues muy bien, es magnífico. Pero no solo estamos de acuerdo con Compromís, en esto estamos de acuerdo la mayoría".

"UTILIZACIÓN PERVERSA" DEL SENADO

Por otra parte, Puig lleva ya tres meses compatibilizando su cargo como senador con el de presidente del grupo parlamentario del PSPV-PSOE en Les Corts. "Hay una constatación que puedo determinar con más conciencia ahora que estoy: el Senado, o se reforma, o desde luego no está cumpliendo con su papel constitucional".

"El Senado debe ser una cámara territorial. Una cámara, como dice la Constitución, para intentar buscar acuerdos y solidificar posiciones que vayan más allá de un territorio. Y no puede ser lo que en estos momentos ya es una perversión absoluta, que es una cámara contra el pregobierno o contra el gobierno en funciones", ha señalado.

En estos momentos, para Puig, hay una "utilización perversa del Senado". "Casado dijo que el Partido Popular iba a cambiar de sede. Finalmente parece que se ha producido ese cambio porque se está situando en el Senado", ha ironizado.

Por otra parte, preguntado sobre las críticas de los partidos del gobierno valenciano a su ausencia en la sesión de control, Puig ha señalado que "en muchos plenos no están tampoco los diputados y el presidente va cuando le corresponde".

"Ya dije desde el primer momento que yo no iba a hacer la fiscalización cotidiana del gobierno, entre otras cosas porque hasta hace muy poco he sido 'president' y creo que no ayuda", ha agregado.

Sin embargo, sí ha considerado "un despropósito y una involución democrática muy grande" el hecho de que el grupo que sostiene al 'president' del Gobierno vuelva a preguntar en la sesión de control y hacer esa "enorme y ridícula actuación de control al Gobierno, usurpando una parte del espacio que tiene la oposición y haciendo un panegírico patético, que no corresponde en una situación democrática".

"Vivimos en tiempos anteriores de Camps o de Zaplana que cuando llegaba (el presidente) se levantaban todos a aplaudir. Esto es una cosa patética en términos democráticos y lo que hace es sin duda volver a rebajar la calidad democrática de la Comunitat Valenciana", ha agregado.