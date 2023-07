Puig cree que "hay partido" y que a Sánchez "se le ha tratado muy injustamente": "Soy más pedrista que nunca"

Insta a PP y Vox a "gobernar para todos" y espeta que "hay cuestiones en las que no hay ni un día de gracia" como la violencia de género

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha indicado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se le ha tratado muy injustamente" cuando las políticas de su gobierno "tienen un gran respaldo" y un "saldo muy positivo" como para que "se le haya puesto una diana en la cabeza". De hecho, ha apostillado: "Soy más pedrista que nunca".

Así se ha expresado Puig durante la presentación de su libro 'Una idea d'esperança', donde ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral, y ha apuntado que Sánchez "tiene defectos pero también virtudes" como el hecho de darle a España "una visibilidad en el mundo que no tenía anteriormente".

Puig ha señalado que a la Comunitat Valenciana "le ha ido mejor con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy" tanto "desde el punto de vista de recursos como de inversiones, que han aumentado de una manera exponencial". En este sentido, ha señalado que su relación con el presidente del Gobierno "siempre ha estado basada en el respeto y la lealtad pero nunca la sumisión", y que "siempre ha habido altibajos como en todas las relaciones".

Preguntado respecto a las elecciones generales, Puig ha señalado que el marco del debate "está más referenciado en los pactos del PP y Vox" que en las anteriores, lo que está suponiendo un "mejoría del partido socialista" en todas las encuestas.

Para Puig, "si se consigue que el debate esté en hablar sobre cómo ha evolucionado España y en qué España queremos, claramente habrá una renovación del gobierno socialista", ha señalado, por contra del que continúe "este ruido inmenso del 'antisanchismo', una ideología que se manifiesta y se subraya en función del 'antisanchismo' y de la anti persona".

"No puedo entenderlo, se apela a la política de las emociones. Emoción, pero sobre todo razón, sino, ¿dónde vamos? Si nos desviamos de la razón y simplemente nos mueve la rabia y la ira", ha manifestado. "Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es su capacidad de resiliencia, y en este momento está con muchas ganas, fuerza y eso da esperanza", ha agregado.

"GOBERNAR PARA TODOS"

En clave valenciana, Puig ha instado al futuro gobierno del PP y Vox a "gobernar para todos" y ha expresado su deseo de que sean "conscientes" de que ha habido un "vuelco" en la política valenciana pero "tampoco tan concluyente como para no gobernar para el 50% de la población". "El nuevo gobierno tiene que gobernar para todos los ciudadanos", ha señalado.

En este sentido, ha mostrado su disposición a darle "100 días de gracia" al gobierno de PP y Vox pero ha subrayado que "hay cuestiones en las que no hay ni un día de gracia" como la violencia de género. También ha remarcado que "no cabe la más mínima equidistancia" en cuestiones como la homofobia o la xenofobia". "No soy partidario de cuanto peor mejor, quiero que vayan bien las cosas en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Por eso, ha expresado su deseo de que "superemos este inicio abrupto" con los "documentos que producen cierta vergüenza", en referencia al pacto PP y Vox y ha señalado que, pese a ello, "la racionalidad continúe avanzando".

De hecho, ha lamentado que en las elecciones del 28 de mayo no fueron "capaces de valencianizar suficientemente la campaña" y que la Comunitat Valenciana no ha conseguido "tener una potencia como comunidad desde el punto de vista mediático". Sin embargo, ha señalado que los socialistas han crecido cinco puntos y han obtenido su mejor resultado desde 2007.

VÍCTIMAS DEL METRO

En el acto, el president ha agradecido a las víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 (del que se cumplen 17 años) que, según han señalado, suponen la "base moral" del Botànic y la "recuperación de la gobernanza ética" que debería de ser "consustancial a cualquier gobierno, pero al final no ha estado siempre así".

Puig ha explicado que su idea con este libro es "lanzar una serie de ideas, de pensamientos sobre estos ocho años, de manera inmediata" y "poner de manifiesto aquello que ha contribuido a sustanciar este gobierno", y se ha comprometido a realizar un balance a largo plazo de manera "más profunda". Y ha subrayado que "salir del gobierno pudiendo pasear por la calle --como está haciendo él estos días-- no ha sido algo habitual en la Comunitat Valenciana".