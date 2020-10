Puig cree que el Rey "puede y debe ir por todos los territorios" y dice que Sánchez no le ha hecho "ningún desplante"

Denuncia el 'procés invisible' de Madrid que hace de aspiradora y provoca desequilibrio territorial

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes que el Rey Felipe VI "puede y debe ir por todos los territorios" y en la Comunitat Valenciana "siempre es bien recibido" y hay "una relación confortable y positiva con la monarquía".

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista en Onda Cero al ser preguntado por el hecho de que el Rey Felipe VI vaya a asistir el viernes a la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week una vez ha pasado ya el aniversario del 1-O y la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la inhabilitación de Quim Torra.

Además, ha apuntado que el Gobierno "en todo momento está teniendo una actitud claramente positiva en relación a la monarquía" y no ha visto al presidente, Pedro Sánchez, "que haya hecho ningún desplante". Sobre las palabras del ministro Alberto Garzón al respecto, ha señalado que "el que representan al Gobierno fundamentalmente es el presidente".

Puig ha indicado que hay que "aprender a convivir con la diversidad en los gobiernos y gestionar adecuadamente esa diversidad". "Los españoles decidieron un parlamento muy atomizado, un poco quizás se les fue la mano --ha dicho entre risas-- pero ahí estamos, y hay que saber gestionar esa diversidad".

En ese contexto, ha continuado el 'president', "en un gobierno complejo puede haber y hay voces disonantes" pero al final "lo fundamental es la hoja de ruta" y "que haya coherencia".

"Debe haber un gobierno, no varios gobiernos en un gobierno", ha agregado Puig, quien ante la pregunta de si cree que hay en Moncloa uno solo, ha respondido: "Hay un gobierno".

DEBATE SOBRE LA MONARQUÍA: AHORA "NO CORRESPONDE"

Respecto al debate sobre la monarquía, ha indicado que "el republicanismo es una cuestión de valores" y la propia Constitución "está impregnada de republicanismo" pero la forma del Estado es una monarquía parlamentaria. Ahora mismo, ha incidido, tiene una "frontera diferente" a la dicotomía del pasado entre ambos modelos.

"Hay que establecer un debate cuando corresponda, ahora no corresponde a mi parecer. Cada uno puede plantear los debates que crea, pero en la situación actual lo que es exigible es la unidad. La política debe generar cohesión, estabilidad y unidad y debates de estas características creo que no son los más pertinentes en este momento, pero cada uno es dueño de su agenda", ha agregado.

REGLA DE GASTO

En la entrevista Puig ha sido preguntado también sobre la suspensión de la regla de gasto para las autonomías y si esto soluciona los problemas: "No, pero los alivia durante el próximo año, es una buena noticia por lo menos que no vivamos la asfixia que hemos vivido en otros momentos".

"Lo que determina es que vamos a tener los mismos recursos que este año para hacer frente a la pandemia y a la reactivación económica", ha dicho, en la que el sector público juega un papel fundamental para la recuperación con la captación de fondos europeos.

Ha advertido de que "esto va a ser duro" porque no se trata de "un resfriado en términos económicos, sino también una pulmonía" y requiere de una respuesta "muy potente por parte de todos". Y ha incidido en la necesidad de la cogobernanza y corresponsabilidad porque "los gobiernos están para colaborar".

A su juicio, las conferencias de presidentes mantenidas hasta ahora han supuesto "un ejercicio muy positivo" porque han demostrado que "antagonismos de partida no son tan antagonismos" y se han visto incluso "alianzas extrañas" en determinados asuntos entre dirigentes con diferencias ideológicas.

Ha abogado, así, por "despartidizar" las instituciones y también la lucha contra la Covid-19, sin "adhesión inquebrantable" o confrontación porque sí: "Las comunidades no son ni del PSOE ni del PP, su responsabilidad debe ser defender el interés general al margen de lo que opine su partido".

PROCES DE MADRID

También ha respondido Puig sobre sus alusiones al 'procés invisible' que a su entender se produce desde Madrid y ha explicado que el país "está un poco desequilibrado" porque la capital "hace de aspiradora real" al aglutinar las instituciones, el poder político, financiero, judicial y mediático.

"Hay más funcionarios de la Administración General del Estado en Madrid que afiliados a la Seguridad Social en toda la provincia de Castellón", ha dicho, y eso es algo que "hay que analizar con rigor".

Le gustaría un modelo más parecido al alemán, con distribución de las instituciones y capitalidades financiera y política. Preguntado sobre qué instituciones querría que tuvieran su sede en la Comunitat, ha indicado que esto "no va de madrileñofobia", ni de decir "me quedo esta institución", sino de poner sobre la mesa esa realidad y plantear también un debate serio sobre la armonización fiscal.

"La autonomía no es hacer cada uno algo diferente de lo que hace el otro, no se trata de singularizarse permanentemente en todo, hay impuestos que si tienen que continuar existiendo tienen que armonizarse porque, si no, hay fuga de rentas y empresas", ha incidido.

ESPACIO SCHENGEN SANITARIO

Por último, Puig ha reclamado en la entrevista un espacio Schengen sanitario con un protocolo único europeo para la movilidad de los europeos a través de fórmulas como la realización de PCR o los nuevos tests rápidos para volver "a una cierta normalidad" garantizando la seguridad.