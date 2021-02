Puig descarta los viajes en Semana Santa: "El momento aún es gravísimo y no se pueda dar señales de relajación"

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha descartado que se puedan reiniciar los viajes nacionales en Semana Santa como apuntó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, porque "aún estamos en una situación gravísima" y "no se puede lanzar ningún mensaje de relajación".

Puig, en una entrevista a RNE recogida por Europa Press, ha apuntado que "desde luego que nos gustaría, porque para nosotros el turismo es un sector fundamental, pero a día de hoy pensar en Semana Santa como un objetivo no está en nuestro ánimo, sino que en nuestro ánimo está jugar partido a partido".

En ese sentido, ha expresado su deseo de que "ojalá más pronto que tarde" se den las "condiciones suficientes" pero "aún estamos un momento gravísimo, con más de 4.000 personas ingresadas en hospitales, y aunque está bajando la incidencia la situación sigue muy complicada". Por ello, ha advertido: "No podemos dar ninguna señal para la relajación porque hacerlo en estos momentos sería muy negativo".

Además, ha explicado que esta apertura debería ser "no solo en España sino en el resto de Europa porque si no nuestros clientes fundamentales tampoco podrían venir". "Desde luego me gustaría, como a la ministra, que se pudiera acelerar al máximo la vacunación y empezar a normalizar la situación, pero ahora aún no estamos mirando ese objetivo", ha apostillado.