Puig dice que los sondeos del PSPV les dan un apoyo "mucho mayor" que en 2019 y dice que contará con Sánchez en campaña

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que las encuestas electorales que maneja su partido les pronostican un apoyo "mucho más importante" del que lograron en 2019, además de defender que "no hay motivos" para un cambio de gobierno tras el 28M.

"La Comunidad Valenciana no es un trofeo para nadie. El autogobierno de los valencianos lo van a decidir los valencianos en función de lo que sea de interés general para los valencianos", ha manifestado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, a casi dos meses de las elecciones autonómicas.

Preguntado por las encuestas y por si el PPCV estaría dispuesto a un pacto de gobierno con Vox, Puig ha augurado que será así "si dan los números". "No hay ninguna duda porque solo tienen un objetivo. No hay propuesta alternativa, no hay solvencia; lo que hay es una ambición, sin duda legítima, de acabar con el gobierno actual", ha aseverado.

Eso sí, ha recordado que "encuestas hay de todos los gustos" y ha asegurado que las del PSPV "no dicen eso", sino que lograrán "una capacidad de apoyo mucho más importante que en 2019". Es algo que ha ligado con el "clima favorable" creado en la Comunidad, que a su juicio demuestra que "no hay un pulso de cambio", si bien ha remarcado que los ciudadanos decidirán libremente y ellos lo respetarán.

APELA A LA "RESPONSABILIDAD" DE SUS SOCIOS

Respecto a si teme una fragmentación del voto a la izquierda del PSPV, Puig ha sostenido que los socialistas dependen de ser "capaces de situar en el tablero político una opción de mayoría", aunque ha apelado a la "responsabilidad" de estos partidos para "sumar en base a un proyecto". "No puede ser que permanentemente la discusión acabe generando desafección", ha recalcado.

En cualquier caso, ha reiterado que él está "al cien por cien" en la gestión hasta que llegue la campaña electoral y que su objetivo es "representar a la mayoría social de la Comunidad más allá de algunas fronteras preestablecidas". "No estoy mirando hacia un lado u otro, estoy mirando hacia delante --ha afirmado--. Nada está escrito".

Sobre si la vicepresidenta Yolanda Díaz, junto al despegue de su plataforma Sumar, puede ayudar en las elecciones autonómicas, Puig ha asegurado que "no es la cuestión más relevante" porque, en su opinión, la continuidad del Botànic no depende de "otros actores que no sean los propios de la Comunidad.

"Los ciudadanos tendrán que elegir si miran hacia adelante, con todas las insuficiencias grandes que aún tenemos, o si se quiere volver al pasado", ha advertido. Una "encrucijada" en la que, ha señalado, "cada opción política deberá saber interpelar a la ciudadanía en el ámbito autonómico".

"JAMÁS ESCONDERÉ A MI PARTIDO"

De cara a la campaña, preguntado por si contará con Pedro Sánchez, Puig ha contestado tajante: "Jamás esconderé a mi partido. Soy miembro de un partido y, por supuesto, la presencia del presidente va a sumar sin duda".

Dicho esto, ha defendido que él ha tratado de encabezar un gobierno que va "más allá del PSOE" como "presidente de todos los valencianos", lo que a su parecer debería ser lo razonable en lugar de "canibalizar las instituciones".

En clave estatal, el presidente valenciano ha asegurado que la fallida moción de censura de Vox ha servido para demostrar que "la derecha española solo tiene como objetivo derribar al Gobierno", así como "la incomodidad artificiosa del PP porque a la hora verdad no hay esas líneas rojas" para un hipotético pacto con los de Abascal.

"Claramente, el PP ha estado ausente, y es una ausencia que no puede obedecer a nada más que a que su futuro está absolutamente ligado a la extrema derecha", ha subrayado, en lo que ve como una "oportunidad perdida" para el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

AZUD: "ABSOLUTA TRANQUILIDAD"

Por otro lado, Puig ha valorado la decisión del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia de aceptar la personación del PP y Vox en el conocido como caso Azud, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno del PP por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, así como una supuesta financiación ilegal del PSPV en las elecciones de 2007 y 2008.

Cuestionado por si PP y Vox piensan hacer un uso electoral de este caso, ha afirmado que "eso es un hecho desde el primer momento". Además, ha reiterado que este caso se enmarca en los gobiernos 'populares' en el Ayuntamiento y en la Generalitat, que solo hay una pieza que no está secreta y que el PSPV ve el caso "con absoluta tranquilidad, serenidad y queriendo saber qué pasó realmente".

"Vamos a esperar a ver qué dicen esas piezas, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Desde el primer momento hemos dicho que si hace 12 o 15 años alguien del PSOE cometió algún error, evidentemente se asumirán las responsabilidades correspondientes", ha aseverado, para insistir en que actualmente "no hay ninguna de las personas afectadas que tenga responsabilidad en el PSOE o en instituciones".