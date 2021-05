Puig expresa su "máximo respeto" a la decisión de Bonig de no presentarse a la reelección como presidenta del PPCV

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha expresado este lunes su "máximo respeto" a la decisión de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de no presentarse a la reelección en el próximo congreso autonómico, y su "máximo respeto" a las decisiones que tome el Partido Popular.

Así lo ha manifestado tras reunirse en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, después de que la presidenta de los 'populares' valencianos haya trasladado a la dirección nacional del Partido Popular que no se presentará al congreso autonómico del PPCV.

Ante esta decisión, el jefe del Consell ha querido resaltar su "respeto personal" por Isabel Bonig, a quien ha enviado los "mejores deseos en su vida profesional y política".

A partir de ahí, Puig espera que el Partido Popular "defina su futuro". Un futuro que le gustaría que estuviera "muy anclado en la defensa de los valores democráticos y muy anclado en la capacidad de llegar a acuerdos. Eso sería deseable para la sociedad valenciana", ha comentado.

El jefe del Consell ha insistido en su respeto a la decisión que Isabel Bonig haya tomado desde "su libertad personal, que eso es obvio que hay que preservar", y en su respeto al PP. "Nosotros como siempre respetaremos lo que hagan otros partidos políticos", ha remarcado.

Para Puig, "el respeto forma parte sustancial de la democracia. El respeto a las personas y el respeto a los partidos políticos" y "si no somos capaces de ver en los otros a adversarios pero no enemigos, no hay manera de confluir una sociedad madura democráticamente avanzada. Desde esa perspectiva, máximo respeto a la señora Bonig y sus decisiones y máximo respeto al PP y sus decisiones", ha reiterado.

En cuanto a la posibilidad de que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, sea el candidato con más opciones de presidir el partido en esta región, Puig ha descartado pronunciarse: "No voy a inmiscuirme en lo que es un debate interno, no sé cual es el método de elección del PP, pero una vez decidan con las personas que decidan, nosotros dialogaremos e intentaremos llegar a acuerdos como siempre", ha concluido.