Puig sobre la financiación: "Sólo se desbloqueará si hay visión diferente en España respecto a la coesixtencia política"

CASTELLÓN, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que la financiación es una cuestión estructural y en estos momentos es "absolutamente imprescindible y necesario" el acuerdo, y ha apuntado que "solo se desbloqueará el asunto si hay una visión diferente en España respecto a lo que ha de ser la coexistencia política, porque, si no, va a ser imposible".

"Si no es posible llegar a un acuerdo en el cumplimiento constitucional para renovar el CGPJ, que es una cuestión que exige la Constitución, imagínense en la financiación, que lleva bloqueada desde el año 14", ha dicho.

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su visita a la residencia de personas mayores San Juan Bautista de Morella (Castellón).

Según ha subrayado el jefe del Consell, la financiación "es una cuestión de Gobierno, de oposición y de grupos políticos, de los territorios, y hay que hacerlo porque es imprescincible garantizar la igualdad, y la igualdad es irrenunciable".

"Desde nuestra perspectiva, estamos como siempre cohesionando la sociedad valenciana y en estos momentos se ha conseguido una altísima cohesión de la sociedad valenciana para exigir la financiación justa y hemos de insistir desde la política y la sociedad civil para que se pongan de acuerdo los grupos políticas para hacer posible lo que dice la Constitución, y es que todos los ciudadanos han de ser igual", ha destacado.

Puig ha recordado que, mientas tanto, la Generalitat ha continuado trabajando en la convergencia real de gasto por habitante en España. "Partimos en el año 15 de una situación de gran inferioridad y en estos momentos estamos superando la inversión por habitante aunque sea a costa del aumento de la deuda, pero esa deuda ha de residenciarse en el Estado para garantizar la igualdad", ha añadido. Por tanto, -ha señalado- "más pronto que tarde, es el Estado español el que tiene que asumir su coste".

"EL MOMENTO ES SIEMPRE"

"Lo que no puede ser es que nunca sea el momento, el momento es siempre. Que las elecciones se vayan a producir en primavera no significa que estos meses no se pueda ir trabjanado, hay que trabajar y apelar directamente a los que pueden desbloquear esta situación", ha asegurado Puig.

En su opinión "son necesarios grandes acuerdos de Estado para la financiación y también para la cuestión territorial para que haya una mayor cohesión de España, y esta pasa por la igualdad de recursos y por que todas las comunidades autónomas podamos participar conjuntamente en un proyecto común".