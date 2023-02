Puig insta a cerrar "cuanto antes" el debate sobre la reforma de la ley del 'sí es sí' para proteger más a las mujeres

El 'president' no piensa en si esto le puede perjudicar ante las autonómicas: "Este no es un tiempo que tengamos que electoralizar"

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado este viernes a cerrar "cuanto antes" el debate sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con el objetivo de proteger más a las mujeres y castigar adecuadamente a los autores de las agresiones y no se ha pronunciado sobre si la modificación de la norma, vistas las consecuencias que ha tenido, llega tarde. "Realmente hacer evaluaciones del pasado no tiene mucho sentido, hay que reaccionar no solo rápido sino bien", ha defendido.

En este contexto, en una entrevista a la Cadena SER recogida por Europa Press, Puig ha sostenido que cualquier actuación sobre el Código Penal "hay que hacerla siempre con mucha prudencia y sensatez, y ahora se trata de que la reforma sobre la reforma sea lo mejor posible y con la técnica jurídica más acertada para que la justicia actúe en consecuencia, y vayamos a que la mujer se sienta protegida y se acabe la cultura machista que continúa matando y vejando".

Preguntado por las discrepancias en el gobierno de coalición en España y si lo ve como un cambio de ciclo, Puig ha abogado por no contribuir a "aumentar los decibelios", si bien ha apuntado que "cuando alguna cosa tiene consecuencias no deseadas, hay que reformar, actuar y eso lo que pensé desde el primer momento".

No obstante, el 'president' ha admitido que se trata de una "cuestión absolutamente compleja" en la que "cualquier opinión puede ser una opinión que distorsione" y ha optado por "no producir ninguna inflexión más en esta cuestión, que debe cerrar cuanto antes para el gran objetivo que es proteger más a las mujeres".

Tampoco cree que se deba solucionar "con una justicia que vaya más allá de las reglas de un sistema democrático, porque no se trata de endurecer ilimitadamente las penas, pero sí de que finalmente la mujer se sienta protegida porque es la esencia de una sociedad decente". En esta línea, ha advertido: "A veces, enredados en el debate jurídico, no vemos el objetivo final", y ha aconsejado a Pedro Sánchez "dialogar siempre e intentar saber que son partidos políticos diferentes pero con un programa común que hay que desarrollar pensando en los ciudadanos".

Preguntado por si estas discrepancias también se producen en alto en gobiernos de coalición autonómicos como el que preside, Puig ha hecho notar que también suceden en gobiernos de mayoría absoluta, donde "los ministerios no son espacios alejados unos de otros y las fronteras entre las competencias muchas veces generan tensiones" y ha abogado por "mejorar la cultura de la diversidad en la gestión política en España, empezando por los gobiernos compartidos, que es lo que han decidido los ciudadanos que sea así y hay que respetarlo".

De igual modo, se inclina por "gestionar más allá de las fronteras de los gobiernos y la oposición", porque considera que "no puede ser que sea imposible llegar a ningún acuerdo, porque esto genera desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones", y ha puesto como ejemplo lo sucedido con la renovación del CGPJ o la reforma de la Constitución.

ACTITUD "BELICISTA"

A su juicio, en relación con la Comunitat Valenciana, "no tiene sentido" que no se aborden cuestiones como la reforma de la financiación o el derecho civil valenciano y ha reprochado la actitud "belicista" de la oposición.

Puig ha defendido que el gobierno central "ha hecho cosas muy importantes" y que España se encuentra "con los mejores indicadores económicos en muchos aspectos", por lo que se ha preguntado cómo es posible que "esto no sea un activo del momento y acabemos perdidos en debates que no son los que sustancialmente afectan a la ciudadanía".

En todo caso, no piensa en si la situación le puede perjudicar electoralmente porque "este no es un tiempo que tengamos que electoralizar". "El partido en la oposición necesita estar en campaña electoral permanente, pero en estos meses van a pasar cosas fundamentales para la Comunitat Valenciana" como, según ha dicho, aprovechar adecuadamente los fondos europeos o dar cobertura a los presupuestos sociales más importantes de nuestra historia". "No podemos estar permanentemente con el contador electoral. Así no se puede hacer política", ha zanjado.