Puig, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Si una norma no cumple las expectativas hay que cambiarla"

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcado este martes que la ley del 'solo sí es sí' es "muy positiva para la defensa de las mujeres", pero ha recalcado que "no se puede pensar que si una ley no cumple las expectativas no haya que cambiarla".

Puig, en declaraciones a los medios, ha señalado al respecto que, en cualquier ley, "si surgen inconvenientes o su aplicación no es la deseada hay que tomar medidas", aunque ha recalcado que coincide "absolutamente" con los objetivos previstos en la ley, que es "lo más importarte, la protección a las mujeres que debe tener todas las garantías cubiertas".

"El objetivo de la ley es básico y es una magnífica iniciativa, pero si en su aplicación surgen beneficiarios que no pensábamos que son los razonables habrá que tomar las medidas correspondientes, no me corresponde a mí decir cuáles, pero es evidente que no se puede pensar que si una ley no cumple las expectativas no haya que cambiarla", ha apostillado.