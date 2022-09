Puig, al PP: "Nuestra reforma fiscal no os afecta a ustedes ni a nosotros, afecta a la gente de la calle"

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha recalcado a la síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, que la reforma fiscal que ha anunciado este martes está pensada para las personas que tienen más dificultades y no para las rentas más altas.

"Con total franqueza, ustedes no están de acuerdo con nuestra reforma porque no les afecta a ustedes. No afecta a nadie de esta cámara, ni a ustedes ni a nosotros, afecta a la gente de la calle", ha recalcado en su primera réplica a la oposición en el Debate de Política General.

En concreto, la reforma anunciada por Puig pretende beneficiar a todos los ciudadanos que cobran menos de 60.000 euros al año con tres medidas: aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los valencianos; una nueva tarifa autonómica del IRPF para 2022, con nuevos tramos adaptados a la inflación, y la ampliación en un 10% de todas las deducciones y bonificaciones fiscales.

Tras las críticas de Catalá, el 'president' ha reconocido que la reforma "evidentemente es limitada y está limitada para las personas con menos ingresos" y ha rechazado la propuesta fiscal del PP porque, según ha criticado, haría que rentas altas se vieran beneficiadas con 6.000 o 7.000 euros y esto es la mitad de lo que cobran muchos ciudadanos al año.

"Adolece del más mínimo rigor", ha criticado sobre la reforma planteada por los 'populares'. Les ha exigido que digan claramente que apuestan por "recortar servicios públicos como ya hicieron" y ha advertido que sería "atrevido" bajar el impuesto de patrimonio.

"CREÍA QUE ESTABA ESCUCHANDO A PUIGDEMONT"

Además, ha garantizado que el coste de impulsar las tres medidas anunciadas "evidentemente tendrán traslación" en el gasto autonómico y ha ironizado con que pensaba que "estaba escuchando a Puigdemont" cuando ha oído a Catalá hablar de autonomía fiscal.

Ximo Puig ha vuelto a acusar al PP de pedir bajar los impuestos cuando lo que "siempre" hacían era bajarlos hasta llegar a "la política fiscal más regresiva de España" antes de 2015 en la Comunitat. "Que quede claro: ustedes no son nada nuevo, son un proyecto fracasado", ha espetado.

Al margen de los impuestos, Puig ha recordado a Catalá que el año que viene no habrá Debate de Política General, sino de investidura, y que la persona que esté como 'president' la decidirán los valencianos en las urnas "y no usted".

Ha afeado el "negacionismo" del PP a los buenos indicadores económicos de la Comunitat y ha garantizado que el está "en la calle" y es consciente de que hay gente que lo pasa mal, además de subrayar que ella no tiene "credibilidad" para hablar de educación porque tuvo "los peores resultados" como consellera del ramo.

FINANCIACIÓN: EN EL PSOE "ESTÁ DIFÍCIL" Y EN EL PP "IMPOSIBLE"

En materia de financiación autonómica, Puig ha reiterado que la Comunitat ha convergido en la media del gasto público a pesar de que la reforma no haya prosperado, para lo que ha instado al PP a tratar de "convencer" a sus diputados en Madrid. "En este momento, en mi partido está difícil y en el suyo está imposible", ha constatado.

Por otro lado, ha urgido a los 'populares' a posicionarse a favor o en contra de las nucleares, garantizando que mientras gobierne el Botànic no habrá nuevas centrales. "Hay comunidades que solo producen el 4% de energía que consumen -ha ilustrado-, si hay que instalar nucleares habrá que empezar por allí".

Y ha garantizado a Catalá que no tiene "ningún problema" en dialogar con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, "si aporta algo positivo. "Dialogo ahora y siempre, pero diálogos tramposos ni uno", ha aseverado, y después ha recomendado a este partido a "cambiar de guion" y les ha acusado de atraer solo una empresa: "la Gürtel".

CATALÁ: "HACEN CAJA CON LA INFLACIÓN"

Durante su contrarréplica, la portavoz del PP ha recordado a Puig que las rentas de menos de 10.000 euros están exentas de declarar y ha acusado al Consell de "hacer caja con la inflación recaudando 1.400 millones en siete meses", así como de anunciar una reforma fiscal en año preelectoral tras seis años de bajadas de impuestos

Catalá también ha denunciado que hay más de 400 proyectos de energías renovables "por desatascar", ha asegurado que cree en la autonomía fiscal y no en el 'dumping' ni en la armonización ni en llamar al "hermano de zumosol para que castigue a las autonomías".