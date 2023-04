Puig promete defender el trasvase para conseguir lo "razonable" y no comparte el criterio de la ministra Ribera

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que el gobierno valenciano defenderá el trasvase Tajo-Segura para conseguir "aquello que es razonable", al tiempo que ha apuntado que no comparte "el criterio" de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la también socialista Teresa Ribera, sobre la disposición 9 del Real Decreto del Gobierno sobre el Plan Hidrológico del Tajo.

Así se ha pronunciado en el desayuno informativo del Foro Alicante 'La Comunitat avanza', organizado por el Club Información, al ser preguntado por si se siente "maltratado" por los compañeros de partido en relación al trasvase. La Abogacía de la Generalitat presentó hace dos semanas un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.

"No comparto el criterio de algunas personas, no comparto el criterio de la vicepresidenta Ribera en la cuestión que nos enfrenta, que es la famosa disposición 9. Pero sí estoy de acuerdo con toda parte de Real Decreto que implica una gran cantidad de inversiones, la subvención a la desalación y los planes de modernización. La vida no es blanco o negro", ha enfatizado el jefe del Consell.

En esta línea, ha defendido que es necesario "saber equilibrar la reivindicación y la búsqueda de soluciones a través del acuerdo". "Hay otros modelos, pero creo que son bastante ineficaces y no alcanzan soluciones", ha advertido.

Por eso ha abogado por "ser conscientes de la situación" y actuar "desde la razón". "Todo aquello que seamos capaces de hacer para conseguir la máxima autonomía, lo tenemos que hacer", ha aseverado, al tiempo que ha instado a aprovechar "mucho mejor" las aguas depuradas y adaptar los procesos de desalinización, aunque "sin renunciar jamás al trasvase". "No tiene ningún sentido que, si hay agua, no llegue", ha censurado.

En este contexto, ha pedido aportar "soluciones activas y proactivas" para que el sector primario de la Vega Baja continúe siendo "la huerta de Europa" y representando "una enorme capacidad de divisas" en el país. "No creo que estemos en disposición de perder empleos ni de perder divisas. Continuaremos con la máxima energía, intentando discutir y conseguir aquello que es razonable", ha recalcado.

CUESTIÓN DE "LÓGICA APLASTANTE"

El 'president' ha sostenido que se hubiera llegado a "un acuerdo histórico" entre los regantes, las administraciones autonómicas y el Estado en caso de que se hubiera admitido una cuestión, a su juicio, de "lógica aplastante". "Lo que nosotros pedíamos es que en 2025 se actualizara la decisión del aumento de los caudales en función del estado de las masas y de cómo se había avanzado en los proyectos de reutilización y depuración", ha señalado.

Durante su intervención ha reiterado que el posicionamiento de la Generalitat es "claro" y se sitúa en la "defensa firme del trasvase", para lo que han presentando "más de 40 recursos". "Pero al mismo tiempo que trabajamos por las soluciones, nunca dejaremos de estar en la mesa para dialogar", ha insistido.

A este respecto, ha abogado por un mejor aprovechamiento de las aguas depuradas y ha puesto en valor medidas de la Generalitat como las ayudas directas al agua desalada, para que haya "un precio asequible para los regantes", y las inversiones en infraestructuras para "hacer del sector primario un sector de futuro y garantizar el agua para siempre".