Puig promete no dejar de exigir al Gobierno la financiación: "Es un problema de España y lo tiene que asumir"

Dice que le "asusta" el modelo que propone Feijóo: "Si es el que tenía en la cabeza, mejor nos quedamos como estamos"

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, ha garantizado que la reforma de la financiación autonómica es una "cuestión irrenunciable" para él, al margen de si continúa o no al frente del gobierno valenciano tras las elecciones, y que pretende "acelerar" la reivindicación ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No podemos continuar así. No es un problema valenciano, es un problema de España y lo tiene que asumir porque, si no lo asume, cada vez más se irá deshilachando este país", ha enfatizado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum a nueve días del 28M.

Puig ha asegurado que la financiación es el mayor reto que tiene la Comunitat Valenciana para avanzar en su agenda de industrialización. Ahora bien, ha querido dejar claro que no piensa aceptar una reforma "a cualquier precio".

También ha rechazado el modelo que propone el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuando habla de que va a haber un cambio me asusta, si el que dice es el que tenía en la cabeza hasta hace dos días no nos interesa: mejor nos quedamos como estamos".

Por contra, el candidato socialista ha reiterado que el actual Gobierno ha aumentado en un 60% los recursos que destina a la Comunitat Valenciana en comparación a la etapa de Mariano Rajoy, aunque ha reconocido que "es cierto que sin solucionar la financiación".

"Necesitamos combustible: una financiación justa. Por más que se diga, la Generalitat no ha dejado de insistir jamás en todos los ámbitos (...) Hemos conseguido que nadie dude de que la Comunitat Valenciana es la peor financiada", ha abundado.