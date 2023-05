Puig rechaza la propuesta de Compromís de prohibir temporalmente la venta de viviendas a extranjeros

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado poner en marcha la propuesta de Compromís de prohibir temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad correspondiente al Estado español.

Así se ha expresado Puig este miércoles en Orihuela en un encuentro empresarial organizado por el Foro Información, al ser preguntado por los empresarios por esta medida, que forma parte de las enmiendas de la coalición valencianista al proyecto de Ley de Vivienda, que presentó el senador de Compromís Carles Mulet. Al respecto, Puig ha afirmado que el Consell no está de acuerdo con esta iniciativa y ha rechazado llevarla a cabo.

Mulet sostiene que Canadá ha dado "una lección" prohibiendo desde el 1 de enero y durante dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes para controlar los precios, al haberse convertido la adquisición de inmuebles en este país en un objeto de especulación, según señala la coalición en un comunicado.

"La situación de Canadá con este fenómeno no es superior a lo que pasa ya en muchas zonas del territorio del Estado", advertía Mulet. La propuesta de la formación es que, con el fin de evitar la especulación con la compra de las viviendas, se aplique desde la entrada en vigor de esta ley una moratoria de 36 meses para la venta de viviendas a las personas físicas o jurídicas (entidades y empresas) no españolas, o que no ostenten esta condición de nacionalidad con una anterioridad de un año a la compra del inmueble.