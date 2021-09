Puig reitera las críticas contra Madrid y dice que funciona como "aspiradora" para otras partes de España

El 'president' insiste en una reforma del sistema de financiación pero sin hacer frentismo: "El ascensor territorial se ha parado"

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha vuelto a lanzar críticas contra Madrid al afirmar este viernes, que la capital funciona muchas veces como "aspiradora" y genera "sinergias negativas" en muchas partes de España.

"Creo que es bueno que España se refleje en los medios, como es. Y España es muy diversa. Hay muchas terminales y creemos que el frentalismo es poco inteligente y hace mucho daño al desarrollo del país. Madrid es muy importante, pero funciona muchas veces como aspiradora y eso genera muchas sinergias negativas en muchas partes de España", ha opinado.

Al ser preguntado por si hay que poner el foco fuera de Madrid, Puig ha afirmado: "Se ha constatado que fuera de Madrid hay vida, incluso inteligente", en declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press.

El pasado mes de julio, el presidente de la Comunidad Valenciana, dijo "podría ser una opción" el planteamiento de establecer un impuesto específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid ante el "'procés' invisible" y la "competencia desleal" que a su juicio ejerce respecto a otros territorios. Esta sugerencia despertó las críticas del gobierno de la Comunidad y de los empresarios madrileños.

EL ASCENSOR TERRITORIAL SE HA PARADO

Puig ha insistido en una reforma del sistema de financiación pero sin hacer frentismo: "La reforma es exigible, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", ha dicho al ser preguntado por la reunión que mantendrá la próxima semana con el presidente andaluz.

A su juicio, para garantizar el estado de bienestar es "fundamental" que haya una suficiencia financiera para el conjunto del sistema que "no existe".

"Tiene que haber equidad entre españoles. Y todos los laboratorios económicos dicen que la comunidad autónoma peor financiada de España es la valenciana. Y no podemos continuar así", ha subrayado.

Puig ha lamentado que "el ascensor territorial se ha parado" y "la convergencia de rentas no se produce". "Tenemos 12 puntos menos de renta per cápita que la renta nacional", ha dicho, para insistir en la reforma. "Pero sin hablar de frentismo. Esta cuestión no va de frentismo. Si no coincidimos en lo básico no vamos a solucionarlo", ha aseverado.