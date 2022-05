Puig responde al presidente gallego que prefieren los Goya o la Copa David a que les visite el Rey emérito

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la Comunitat Valenciana apuesta por promocionar su imagen con eventos como el Benidorm Fest, los Goya o la Copa Davis y ha respondido de esta manera al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que afirmó que era una "magnífica noticia" que el rey emérito, Juan Carlos I, visite Sanxenxo este fin de semana por su "impacto positivo".

"Nosotros preferimos promocionar el Benidorm Fest o los premios Goya, que aportan más valor", ha afirmado y ha aseverado que "no es motivo de orgullo y satisfacción" lo que ha hecho Juan Carlos I.

El president ha reivindicado su defensa de la Constitución, pero "otra cosa es la apreciación que tenga de lo que ha hecho una persona en una institución, que no ha actuado de manera decente", ha agregado.

Respecto a la defensa de la derecha de la vuelta del rey emérito, Puig ha señalado que "cada uno tiene su concepto de ética y moral" y que los ciudadanos "han visto con toda claridad el comportamiento no adecuado" de Juan Carlos I. "No cumplir con los deberes de Hacienda es una cuestión que afecta al corazón de la democracia, sentirse orgullosos no es razonable", ha agregado.

Por ello, ha insistido en que la promoción de la Comunitat Valenciana que prefiere es "mejorar la hipoteca reputacional, acabar con la imagen de corrupción y eventos como el Benidorm Fest, los Premios Goya o la Copa Davis". "Son eventos que generan imagen positiva, otros no aportan valor", ha agregado.