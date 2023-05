Puig tacha los anuncios de bajar impuestos de Mazón de "retrato de insolvencia": "No son para tomarlos en serio"

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE a la reelección, Ximo Puig, ha tachado los anuncios sobre bajadas y eliminación de impuestos del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, como "el retrato de la insolvencia". "No son para tomarse muy en serio esas propuestas", ha aseverado.

Así se ha expresado este viernes Puig en Alicante, al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la eliminación de impuestos en distintos sectores que ha prometido Mazón si alcanza la presidencia, así como sobre el compromiso del candidato del PP para eliminar la tasa turística.

Al respecto, Puig ha tildado estos anuncios como "el retrato de la insolvencia y ha afeado que "cada día hay un anuncio sin ningún tipo de respaldo riguroso". "La alternativa de quitar los impuestos a todos es simplemente acabar con el estado del bienestar y la democracia. Es la anticivilidad. Sinceramente, no son para tomarse muy en serio esas propuestas", ha sostenido.

En la misma línea, ha considerado que la tasa turística "no es el gran problema o la gran solución" del turismo y ha insistido en que solo la aplicarán "los ayuntamientos que quieran". "Nosotros hemos dicho que no la vamos a aplicar. Si hay ayuntamientos que la quieren aplicar, están en su derecho", ha expresado.

Igualmente, ha recalcado que el sector turístico debe "continuar desestacionalizando, continuar mejorando la profesionalidad, aumentar los salarios y ser más competitivos en definitiva". Además, ha ensalzado el bono turístico de la Generalitat, con "un éxito considerable para el sector y la ciudadanía", y el "apoyo a las empresas" con el Imserso. "Son hechos, no veleidades ni 'fake news'. Esta campaña me gustaría que se basara en hechos y no en falsedades", ha zanjado.