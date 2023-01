Puig ve "profundamente injustas" las palabras de Belarra sobre Roig y que ataque "sólo a una empresa valenciana"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado de "profundamente injustas" las declaraciones de la dirigente de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre el presidente de Mercadona, Juan Roig, y se ha preguntado "por qué sólo se produce ese ataque a una empresa valenciana".

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios durante una rueda de prensa con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, después de que Belarra llamase al empresario "capitalista despiadado e indicase que "no hay nombre propio, por pomposo que sea, que esté por encima del derecho a una alimentación asequible y sana".

Preguntado por estas declaraciones y por el respaldo del vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (UP), a las mismas, Puig ha remarcado que la sociedad valenciana es "una sociedad de respeto" aunque se tengan opiniones distintas, y que las palabras de Belarra son "profundamente injustas y no atienden a la realidad de los hechos", pues "gracias a las empresas y al diálogo social" la Comunitat Valenciana es "una referencia respecto al empleo" y el sector de la distribución es "un activo enorme para el futuro de las personas de la Comunitat Valenciana".

Puig ha señalado que esta es su posición como "presidente de la Generalitat y representante del Gobierno valenciano", al tiempo que ha manifestado que no entiende ese "ataque directo a un empresario ni a ninguna persona". "No entiendo por qué solo se produce ese ataque a una empresa valenciana" habiendo muchas empresas de distribución, "algunas multinacionales", y "me parece muy significativo que se señale a una empresa valenciana", ha expresado. En esa línea, ha sostenido que le "gustaría" que Belarra adoptase una "posición mucho más ecuánime" y "más razonable".

Además, el 'president' ha advertido que en este momento "hay que hacer un gran esfuerzo para intentar limitar la inflación" y ayudar a las familias a acceder a los alimentos, pero ha puntualizado que "hay una parte, que son los agricultores, que necesitan tener unos precios adecuados para tener una vida digna".

Por su parte, Luis Planas ha expuesto que, desde que está en política, tanto él como el PSOE practican una "regla de oro" que es la "educación y respeto", y ha opinado que "cuando se expresan opiniones políticas se puede hablar y disentir sin ofender a nadie".

De este modo, ha defendido que el sector agroalimentario, sin mencionar "un empresario concreto", está "haciendo globalmente muy bien su trabajo" y que en una economía social de mercado "cada uno juega su papel y las empresas y empresarios están creando riqueza, empleo y los productos necesarios para toda la población", "también la distribución". Ha indicado que en un contexto "complicado" como el actual cada parte debe asumir su responsabilidad" porque "de esto saldremos juntos"