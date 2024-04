Puigdemont apoya que Sánchez continúe si se abre a un "acuerdo histórico" con Catalunya

Volverá a Catalunya aunque decaiga la amnistía: "Mantengo mi compromiso"

ARGELÈS-SUR-MER (FRANCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, el expresidente Carles Puigdemont, ha apoyado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en su cargo si está dispuesto a lograr un "acuerdo histórico" con Catalunya.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado: "Si hay un primer ministro que se llama Pedro Sánchez y está dispuesto a llegar a un acuerdo histórico con Catalunya, me interesa que siga. Pero se llame Pedro Sánchez o se llame como se llame".

Aunque dice que podría tener "mucha empatía personal con el esposo, con el hombre", y que podrían coincidir en muchas cosas, ha recalcado que él debe negociar con Sánchez como presidente del Gobierno.

"Si está dispuesto a mantener el compromiso al que debemos llegar y llegar hasta el final, no tenemos inconveniente, pero decidiremos siempre con quién negociamos en función de los cumplimientos. Si se cumplen las cosas, cumpliremos", ha advertido.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Ha reiterado que Sánchez presente una cuestión de confianza si cree que su Presidencia está debilitada, porque es en el Congreso donde todos podrán pronunciarse.

Al preguntársele si Junts le apoyaría, ha pedido literalmente ir paso a paso porque quiere aprovechar las oportunidades que se abren: "Muchas veces, las crisis del sistema político español han representado oportunidades para el sistema político catalán".

Ha insistido en que quiere una relación bilateral con el Estado para lograr un acuerdo que resuelva el conflicto político entre Catalunya y el Estado, y decidirán "siempre" sus votos en función de eso.

CREE QUE HABRÁ AMNISTÍA

No ve en riesgo la Ley de Amnistía si Sánchez dimite, ni por calendario ni por oportunidad, pero ha dejado claro que Junts tampoco decidirá su actuación en Madrid "en función de una ley que ya está en su trámite final".

Además, ha mantenido su compromiso de volver a Catalunya para el debate de investidura aunque decaiga finalmente la amnistía, aunque no cree que no decaerá.

Sí le han sorprendido las razones de Sánchez para tomarse 5 días de reflexión ante "unas acusaciones que no tienen ningún fundamento", pero ha evitado especular sobre el motivo y sobre qué puede pasar si sigue o dimite.

Por eso, ha rechazado pronunciarse sobre si la decisión de Sánchez está relacionada con su posible aspiración a ocupar cargos en Europa tras los comicios del 9 de junio o si es por la reapertura del caso Pegasus ante la información proporcionada por las autoridades francesas, entre otras cuestiones.

APROVECHAR "LA OPORTUNIDAD"

Aunque dimita Sánchez, opina que no conllevaría necesariamente romper negociaciones con el PSOE en el extranjero, porque querrán seguir gobernando: "Y si quieren seguir gobernando en España, ahora mismo se deben entender con nosotros sí o sí, o no gobiernan en España".

"Si quien tenemos delante es Pedro Sánchez, no tengo ningún problema. Pero si el que tenemos es otra persona y cumple, y redoblamos la apuesta y aprovechamos la oportunidad, tampoco tendría ningún problema", ha dicho.

Según Puigdemont, si uno se pone a dirigir un país es porque tiene el carácter de liderar y asumir las consecuencias y los riesgos, y no ha querido entrar en detalles de lo que representó para él ser presidente: "No lo he hecho en 6 años y medio, no lo haré ahora".

"Pero si necesita algún consejo de cómo se vive en situaciones extremas, perseguido y espiado por tus condiciones políticas, embadurnado por dossiers inexistentes, yo le podría hacer un máster", ha añadido.