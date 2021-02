Puigdemont asegura que Junts apoyará investir a Aragonès (ERC) si quiere la independencia

Niega que Borràs (Junts) haya comparado su situación con la de los presos del 1-O: "Pido precaución"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que Junts apoyará una eventual investidura del candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès, si tienen una hoja de ruta por la independencia.

"Si no ganamos las elecciones, lógicamente estamos dispuestos a investir a un presidente independentista que comparta un programa de mínimos con Junts. Por encima de todo hay el proyecto común", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Pese a todo, ha advertido de que Junts no participará ni hará "de muleta al Gobierno ni para hacer la república española", en alusión implícita a ERC.

"Hicimos un referéndum que es válido y hay una resolución en el Parlament que sigue siendo válida. Nuestra propuesta es desplegar sus efectos con el 50% y aguantar la posición. Sino, cuando decimos que tenemos que hacer República, a qué nos referimos?", ha preguntado.

Según Puigdemont, se hizo un referéndum válido que, en su opinión, les habilita a avanzar hacia la independencia: "Y lo que decimos es: cojamos las cosas donde se dejaron. Si superamos el 50%, tiene valor político. ¿Se puede hacer la misma política si se consigue? No. Tendremos el mandato y la legitimidad para desplegar lo que no hicimos el 27 de octubre de 2017".

En caso de no superar el umbral del 50% de votos pero sí hubiera una mayoría independentista, el expresidente cree que el proceso de independencia quedaría también legitimado y deberían "cubrir etapas", aunque reconoce que no podrían hacerlo al mismo ritmo.

"MESA DE ALIADOS"

El también cabeza de lista de Junts a las elecciones, pese a no ser el presidenciable efectivo, ve necesario hacer una "mesa de aliados" en Cataluña para sentarse con todos los actores independentistas y planificar los siguientes pasos a dar por la independencia.

Sobre si aceptaría gobernar con los comuns, el expresidente ha apuntado que no tienen ningún problema si aceptan el derecho a la autodeterminación "pero no para hacer de muleta ni para hacer seguidismo en Madrid".

Tras explicar que mantiene algún canal de comunicación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero que hablan menos que antes, ha negado que el también vicepresidente del Gobierno comparase su situación con el exilio republicano: "Simplemente definió una realidad: estoy en el exilio".

Al preguntársele si cree que habrá amnistía, ha admitido que no se hace ilusiones porque no ve disposición para aprobarla, aunque ha añadido que le gustaría y que si él debe quedarse fuera "porque no se puede aceptar que circule por España, habrá que aceptarlo".

DEFIENDE A BORRÀS

También ha salido en defensa de la candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, después de que afirmara que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, cumple pena de prisión tras haber sido "condenado por corrupción".

Según Puigdemont, Borràs no ha comparado su imputación por el caso de la Institución de les Lletres Catalanas con la de los presos del 1-O: "Pido precaución porque si creemos la narrativa de la Guardia Civil todos somos corruptos y hasta terroristas".

"La justicia española tiene la intención de decapitar a los rivales políticos y ahora Borràs es la rival a abatir, más que ningún otro. Pido a otros independentistas q vayan a la fuente y no se escuchen sólo un corte", ha reclamado.