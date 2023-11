Puigdemont avisa a Sánchez que si no hay avances sobre los acuerdos pactados, la legislatura no tiene recorrido

La legislatura será una "negociación permanente que tenga resultados y se cumplan"

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha condicionado la estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez al avance y cumplimiento de los acuerdos que han alcanzado: "Sin acuerdos y sin cumplimientos la legislatura no tiene ningún recorrido".

"A diferencia de la legislatura pasada, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez arrancó con la estabilidad garantizada, aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo", ha recalcado en una comparecencia sin preguntas desde el Press Club Brussels Europe.

SE ACABÓ EL "A CAMBIO DE NADA"

Puigdemont ha añadido que "sin acuerdos y sin cumplimientos, la legislatura no tiene ningún recorrido. El 'a cambio de nada' ha ido a la papelera de la Historia".

Así, ha dejado claro que el apoyo a proyectos como los Presupuestos Generales del Estado y otros relevantes conllevarán que se avance a través de una "negociación permanente que tenga resultados y se cumplan a lo largo de la legislatura".

"Se debe avanzar. No puede ser que no pase nada", ha advertido el expresidente, tras reivindicar que el acuerdo con el PSOE no les ha implicado pasar página, como asegura que pretenden algunos, en alusión implícita a ERC.

Tampoco han necesitado pedir perdón, según Puigdemont, que ha defendido haber mantenido la posición al comprometerse con un proceso de negociación para resolver el conflicto "y no de mero diálogo, con todo lo que representa".

MARCA DISTANCIAS CON ERC

Así, ha marcado distancias de nuevo con ERC al afirmar que "para hacer lo mismo que se ha hecho y decir lo mismo que se ha dicho en estos últimos cuatro años, Junts no hace falta".

"Me alegra pensar que aquellas condiciones que puse en la conferencia inspiraron a otros que hoy comparten lo que hace pocas semanas desconsideraban o pensaban innecesario", ha apuntado Puigdemont, que cree que se han perdido cuatro años fundamentales.

Por ello, ha destacado la importancia de que el acuerdo implique abordar la resolución del conflicto político en términos diferentes, en su opinión, a los de la última legislatura a través de un proceso de negociación, asumiendo que "esto en sí mismo no es la resolución a nada", ha dicho.

DESCONFIANZA MUTUA

También ha avisado de que el acuerdo con los socialistas representa el inicio "de un camino incierto y lleno de dificultades", sumado a la gran desconfianza -en sus palabras-- que se tienen mutuamente y a la experiencia de los últimos años.

"Venimos de muy lejos y seguimos estando muy lejos", ha señalado el expresidente catalán, que ha explicado que si se han alargado en la negociación es porque han querido tomar muchas precauciones.