Puigdemont y Borràs (Junts) se dirigen a los indecisos para lograr imponerse al PSC

Borràs (Junts) replica a Illa (PSC) que la foto de Colón hizo que Sánchez se levantara de la mesa de diálogo

TARRAGONA, 11 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, han coincidido este jueves en apelar a los indecisos y a los que no saben si votar el 14 de febrero para imponerse en las elecciones al PSC y al resto de "fuerzas del 155".

Así lo han manifestado en el mitin presencial y telemático que el partido ha celebrado en Tarragona, en el que también ha participado el secretario general del partido, Jordi Sànchez, el exconseller Jordi Turull, y el cabeza de lista por Tarragona, Albert Batet.

A falta de cuatro días para los comicios, el expresidente catalán ha pedido convencer a los indecisos y a los que no tiene ganas de ir a votar porque Junts "necesita que ningún voto se quede en casa, en la reserva".

También se ha mostrado convencido de que si aseguran la victoria en Tarragona, demarcación que se le resiste a Junts, ganarán en toda Catalunya.

"Irá de pocos votos. Que no se quede ningún voto en casa. No nos despistemos", ha reclamado el también eurodiputado, que ha reiterado que la victoria de su partido también servirá para evitar un nuevo tripartito en Catalunya como el que, a su juicio, hay en el Ayuntamiento de Barcelona.

En el mismo sentido se ha pronunciado Borràs, que ha participado de forma telemática en el mitin, en el que ha defendido la importancia de que del 14 de febrero salga una mayoría independentista en el Parlament y se evite que en Catalunya puedan ganar "las fuerzas del 155", como pasó en 2017 con la victoria de Cs.

"Tras tres años de represión, un partidos independentista, Junts, debe ganar las elecciones. Tenemos que ganar bien para demostrar la solvencia con la que queremos avanzar hacia la independencia", ha apuntado.

A su juicio, se necesita un Govern independentista con Junts al frente y no "gobiernos frankenstein o de vía ancha que incorporan a partidos no independentistas: "Si no hemos podido avanzar hacia la independencia con partidos independentistas, ¿cómo pretenden avanzar con partidos que no lo son?"

"Queremos el ancho de vía. Demostramos la unidad que es necesaria para avanzar hacia la independencia. Representamos e incorporamos el catalanismo de Carrasco i Fomiguera, de Pallach y Trias Fargas", ha aseverado.

A ILLA

También ha aprovechado su intervención para replicar a Illa, después de que el socialista calificara el acuerdo de los partidos independentistas para no pactar con él tras el 14 de febrero como "la foto de Colón del independentismo".

"Foto de Colón solo hay una, la de los herederos y los alumnos del régimen de 78 que hizo temblar las piernas a Pedro Sánchez e hizo que se levantara de la mesa de diálogo", ha espetado Borràs, que ha reiterado que Junts no necesitaba firmar nada para garantizar que no pactará con el PSC porque, a su juicio, así lo han demostrado, sobre todo en el Congreso.

Además, ha asegurado que en la manifestación de Colón se concentró "la extrema derecha y la derecha extrema por la sacrosanta unidad de España, en un acto que recordaba lo peor de otros tiempos".

TURULL Y LA ESTRATEGIA DE ERC

El exconseller Turull ha reivindicado que un partido que quiere representar el independentismo debe ser motor y "nunca debe ser un freno de mano", en alusión implícita a ERC.

"Desorganizaremos todo lo que quiera acabar con nuestro país, y el 14 de febrero será un nuevo paso en este camino", ha advertido Sànchez al inicio de su intervención, en la que ha reivindicado que Junts es el que representa mejor el espíritu que se vivió en el proyecto de JxSí, la coalición que se formó entre CDC y ERC en 2015.

En su opinión, el partido, con su transversalidad, representa la voluntad de no claudicación ante el Estado: "No somos los de la confrontación. El que quiere la confrontación es el Estado, y nosotros somos la gente que no se aparta cuando el Estado nos amenaza y reprime".

"Pero en la confrontación para ganar la libertad también hay el compromiso de gobernar y de levantar el país cada día", ha sostenido Sànchez, que ha reiterado su apelación a ir a votar el domingo y a hacerlo por opciones ganadoras.