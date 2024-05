Puigdemont cree que Carnero (UGT) ha mostrado cuál sería "la cara" de Illa si es presidente

"Llevo seis años y medio entrenándome para todo esto. Tengo la piel muy dura"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha considerado que las palabras del presidente de UGT de Catalunya, Matías Carnero, sobre él han mostrado cuál sería "la cara" del cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, si preside la Generalitat.

En un acto en Argelès-sur-mer (Francia) este viernes, ha tildado de lamentable y desagradable lo que ha dicho Carnero y ha considerado que con estas declaraciones el PSC "hoy se ha pasado de la raya".

Puigdemont ha acusado al PSC de cinismo e hipocresía por hacer lo mismo que, según él, el PSC critica: "Dice que es momento de regeneración democrática y que hay 'lawfare' en España. Pues ¿qué han hecho hoy? Exactamente lo mismo. Han utilizado a la policía patriótica, jueces y a la prensa para pringarme".

Ante esto, el candidato ha defendido que no entrará "en el barro" y ha elogiado la movilización de los seguidores de Junts+, que define de movimiento de ilusión, esperanza y orgullo.

"Llevo seis años y medio en una pista americana entrenándome para todo esto. Tengo la piel muy dura y saben que no me doblegarán. Se han inventado de todo, me han pringado con todo y han intentado atacar a mi familia. Y a pesar de eso, no lo han conseguido", ha reiterado.

En esta línea, ha querido dirigirse al eurodiputado de Junts y exconseller, Toni Comín: "No nos hemos pasado seis años y medio para acabar entrando en el barro típico al que nos quieren arrastrar. Nos hemos estado sacrificando para que cuando hubiera una ventana de oportunidad estuviéramos en condiciones de aprovecharla".

"ESTO ES COSA DE DOS"

Puigdemont ha considerado que en esta primera mitad de la campaña electoral "ha quedado claro que esto es cosa de dos", en referencia al PSC y a Junts+.

"O hay una Catalunya de Illa y del PSOE, la Catalunya que insulta y que sirve, cuando le conviene, a las cloacas del Estado para hundir a sus rivales; o la Catalunya que dice 'no' cuando toca decir 'no' y que cuando va a Madrid no va a practicar el 'síseñorismo", ha señalado.

Para el cabeza de lista de Junts+, el PSOE "tiene Madrid como interés primordial, tiene como prioridad gobernar España al precio que sea y es capaz de pactar con el PP" y ha acusado a Illa de tener como prioridad al partido y no a Catalunya.

NO SE RENDIRÁ "NUNCA"

Además, Puigdemont se ha erigido para gobernar Catalunya frente a "un presidente que ya viene rendido de casa, con el 'sí señor' cuando va a la Moncloa y que se llevará lo que le den", en cambio asegura que él en el pasado ha demostrado actitud para gestionar crisis, como el atentado de Barcelona del 17 de agosto de 2017.

"Alguien a quien después de seis años y medio le han intentado perseguir por toda Europa, que le han embarrado, que le han puesto 'Pegasus' a toda su familia y que le han denigrado hasta el día de hoy pero que no se ha rendido y no se rendirá nunca", ha zanjado.

El número 5 por Barcelona, Albert Batet, ha manifestado su apoyo a Puigdemont tras las palabras este viernes de Carnero, que tilda de infames y de un hecho sin precedentes, y asegura que "este es el PSC de verdad y el Salvador Illa de verdad" ya que, a su juicio, han dicho lo que piensan.