Puigdemont pone en duda que Cs respete la confidencialidad que exige el proceso del suplicatorio en la Eurocámara

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCAT en el Parlamento europeo, Carles Puigdemont, ha puesto en duda este jueves que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos que debe decidir sobre su suplicatorio, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, cumpla con el principio de confidencialidad que exige el procedimiento, a raíz de unas declaraciones hechas horas antes para desvincular este proceso de la decisión de la Justicia belga de denegar la extradición a España del exconsejero de Puigdemont Lluis Puig.

"Yo sí que respeto la norma de confidencialidad de una comisión que preside una persona que no sé si la respeta exactamente igual", ha dicho Puigdemont a la prensa en Bruselas, a su llegada a la reunión a puerta cerrada de la comisión parlamentaria para declarar sobre su caso y defender su inmunidad europarlamentaria.

El líder independentista ha excusado así no hacer declaraciones sobre el proceso ni sobre la línea de defensa que mantendrá ante el resto de eurodiputados durante su declaración y el resto del proceso.

Tras una declaración del eurodiputado afectado, hay un turno de preguntas para que los miembros de la comisión le planteen dudas y, a continuación, el político catalán debe abandonar la sesión para que los eurodiputados puedan debatir el caso a puerta cerrada.

Puigdemont ha llegado acompañado por su abogado Gonzalo Boye y por los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, que también comparecen este jueves por sus suplicatorios, aunque lo harán siguiendo el mismo patrón pero de manera consecutiva y por separado.

El pasado noviembre se activó el procedimiento para responder a los suplicatorios del Tribunal Supremo para levantar la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts per Cataluña para ser juzgados en España por su participación en el 'procés'.

El Tribunal belga que examina las órdenes europeas de detención y entrega emitidas contra ellos, además, suspendió el proceso a la espera de conocer la decisión definitiva de la Eurocámara, que tardará aún varios meses en llegar, en torno a la primavera.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Bruselas siguió adelante con el caso de Lluis Puig que resolvió la semana pasada rechazando su extradición y que la Fiscalía belga ha decidido no recurrir.

PROCESO DIFERENCIADO A LA SENTENCIA SOBRE PUIG

En una rueda de prensa horas antes de la sesión, el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos y eurodiputado de Cs Adrián Vázquez ha advertido de que se trata de procesos "absolutamente diferenciados" y que ni las sentencias de los tribunales de un Estado miembro pueden afectar a las decisiones de la Eurocámara, ni las de la Eurocámara pueden afectar a las decisiones judiciales.

Así, el eurodiputado insiste en que el suplicatorio se enmarca en un procedimiento parlamentario y que ni la comisión de Asuntos Jurídicos es "un tribunal" ni él ni el resto de eurodiputados son "juez, abogados defensores o fiscales".

"No es nuestra labor juzgar ni emitir opiniones sobre sentencias judiciales, jamás cometería ese error", ha continuado, después de explicar que la comisión parlamentaria no debe entrar "en el fondo del asunto", porque no es su papel decidir si los eurodiputados reclamados son culpables o inocentes.

La labor de este proceso, ha recordado, es que la Eurocámara valore si la petición de suspender la inmunidad de estos eurodiputados se basa en algún voto u opinión emitidos por estos en sede parlamentaria o hubiera interés de "persecución política por su labor como eurodiputados".

El que sea un único ponente quien se encargue de los tres suplicatorios es una de las líneas que la defensa de los políticos independentistas explorará para discutir el proceso, aunque Vázquez ha defendido que es un método "tradicional" reasignar a un mismo eurodiputado casos similares y ha subrayado que, en cualquier caso, son expedientes separados y habrá un informe distinto para cada uno de ellos.

El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y en esta ocasión la responsabilidad recaerá sobre el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo (ECR) con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista catalana.