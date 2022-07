Puigdemont, Torra, Mas, Jaume Cabré, Maria del Mar Bonet y Bayés apoyan a Borrás en un manifiesto

Cerca de 8.000 personas califican de "represión" la posible apertura de juicio oral contra la Presidenta del Parlament por presunto fraude

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra y Artur Mas; el escritor Jaume Cabré, los cantautores Maria del Mar Bonet y Lluís Llach, y la dibujante Pilarín Bayés han firmado un manifiesto de apoyo a la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, ante la previsión de que se le abra juicio oral por presunto fraude en la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El Grupo de Apoyo a Laura Borrás ha asegurado en un comunicado este viernes que han firmado el manifiesto cerca de 8.000 personas desde que se publicó el martes y que entre ellas figuran los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Ferran Mascarell y Toni Comín; exdirectores de la ILC, y el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

El manifiesto se leerá el sábado en un acto público en el Ateno Barcelonés con la presencia de Borrás y la participación de Torra, Puigdemont y Mas, y también lo firman ganadores de la Cruz de San Jordi como la especialista en tecnología Anna N.Schlegel; el médico Carles Furriols y la actriz Carme Sansa.

Lo han secundado también las escritoras Antonia Vicens, Rosa Fabregat, Núria Cadenes, Margarida Aritzeta y Gemma Pasqual; el cantautor Borja Penalba; la cantante italiana Franca Masu; los escritores Salvador Cardús y Biel Mesquida; los poetas Francesc Parcerisas, Carles Duarte, Vicenç Altaió y Sam Abrams, y el lingüista Isidor Marí.

MANIFIESTO

El manifiesto, titulado 'Laura Borrás, cultura, compromiso y libertad', asegura que estas tres ideas son las que la presidenta del Parlamento catalán ha enlazado durante su vida: "Son tres fuentes de luz que los enemigos de la verdad querrían encerrar dentro de una caja negra para dejarnos a oscuras. Son los mismos que querrían que Laura Borrás no fuera quien es, no esté donde está ni sea cómo es".

"No aceptamos que quien no la quiere donde está aproveche la represión contra ella para deshacerse de ella", avisa el texto, que pide no permitir que se destruyan carreras de compromiso a través de lo que describe como una guerra sucia.

"No estamos dispuestos a aceptar más represión. No tenemos que tolerar más esta miseria. ¿Cuántas mentiras más dejaremos pasar contra nuestra gente? Tenemos que decir basta a dejar que los jueces represores pongan y saquen a nuestros políticos", advierte el manifiesto.