Pujol: "A la hora de negociar tenemos que mirar que Cataluña no caiga en la candidez"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha aconsejado a los negociadores de una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "mirar que Cataluña no caiga en la candidez".

En una entrevista de ElNacional.cat recogida este miércoles por Europa Press, Pujol también ha pedido "ser exigentes" en la negociación y que el conjunto de Cataluña y de las fuerzas políticas catalanas sean capaces de defender sus intereses económicos, sociales y ambientales.

"Debemos procurar que no nos engañen. Con algunas cosas del Pacto del Majestic no nos engañaron y España actuó de acuerdo con aquellos criterios. Pero no todos", ha expresado Pujol.

