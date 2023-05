Los Pujol insisten al juez en que amplíe el acceso a la documentación personal del clan y dé más tiempo para cribarla

Insisten en los problemas para acceder al Cloud y vuelven a pedir una copia de los discos duros originales

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La familia Pujol ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que les otorgue un acceso a un mayor número de documentos personales de los contenidos en la causa donde se investiga el origen del patrimonio familiar y que les conceda un plazo de tiempo mayor para analizar todos esos archivos.

La defensa del clan catalán presentó este lunes un recurso de reforma, recogido por Europa Press, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 les instase a concretar qué documentos de los incluidos en la evidencia elevada al Cloud -la plataforma digital_afectan a su "intimidad personal o de terceros a fin de resolver sobre su expurgo".

La representación de la familia Pujol ha solicitado al instructor que "el nuevo plazo conferido para el expurgo de los archivos que afectan a la intimidad personal" de los integrantes del clan o de terceros "no se limite a los contenidos" en la citada evidencia, "sino que se extienda a todos los archivos" a los que pidieron acceso en abril del pasado año y que "no pudieron ser descargados" o a los que "no se pudo acceder".

Igualmente, los abogados de los Pujol han interesado al magistrado que amplíe el plazo a dos meses en lugar de los 15 días que el juez les otorgó el pasado 28 de abril.

Este nuevo episodio en lo relativo al expurgo de la documentación de la familia llega después de que el clan alegase problemas técnicos para el acceso a los archivos, lo que llevó a que el juez pidiese al Ministerio de Justicia que comprobasen si los mismos existían.

JUSTICIA NO DETECTÓ PROBLEMAS

El departamento liderado por Pilar Llop, en un oficio del pasado mes de abril, advirtió que no había detectado ningún "problema o inconveniente técnico en la plataforma Cloud relacionados con el acceso y descarga de los contenidos". "Ninguno de los ficheros que forman parte del expediente puesto a disposición se encuentran dañados", apuntó Justicia.

En este contexto, el Ministerio recomendó "la lectura de los manuales en los que se explican los procedimientos a seguir para las descargas de ficheros, descompresión, regeneración de contenidos segmentados en varios ficheros y software recomendado para el tratamiento y visualización de determinadas evidencias".

En su recurso, los Pujol sostienen que "no se especifica qué análisis y comprobaciones se han hecho ni se traslada" a la defensa que "haya hecho alguna operación incorrecta". "En suma, la respuesta de la Dirección General es de poca ayuda para avanzar en el expurgo, persistiendo algunos problemas y disfunciones", afean.

A la vista de estos problemas, la familia vuelve a solicitar que se le permita "realizar una copia de los volcados desde los discos duros originales que se encuentran bajo la custodia de la Letrada de la Administración de Justicia".

Todo ello, coligen, habida cuenta de que la remisión a la plataforma Cloud "para la propuesta del expurgo del material informático intervenido en las diversas entradas y registros ha demostrado ser absolutamente ineficiente y poco operativa". "Han transcurrido dos años y medio desde que se subieron los volcados a la plataforma Cloud y todavía no se ha podido completar el expurgo", concluyen.

Por último, y a la espera de la respuesta del instructor, la representación del clan lanza al juez una propuesta incompleta para el expurgo de ciertos archivos a los que sí que han podido acceder hasta la fecha, y que no guardarían relación con la causa.