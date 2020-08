¿En qué punto se encuentra la demanda de Isa Pantoja contra Miriam Saavedra?

MADRID, 29 (CHANCE)

Muchos aseguran que lo hizo por tener cuota en la gran pantalla, otros porque es un tema que tiene mucho interés público, pero lo cierto es que Miriam Saavedra volvió a abrir el melón sobre lo que sucedió o no en la famosa Nochevieja del año pasado en Cantora. Fue en el plató de Sálvame donde vertió nuevos y sorprendentes datos que nos dejaron con la boca abierta.

Entre ellos, aseguró que Isa Pantoja estaba, supuestamente, en la famosa escena caliente que se llevó a cabo en una de las habitaciones de Cantora. Ante esto, la hija de Isabel Pantoja no se ha quedado callada y asegura que: "Hay un acto de conciliación, entonces bueno, eso ya está hecho, que se tenía que hacer previo al proceso y veremos a qué me va a demandar ella, no lo sé todavía".

Y es que esto lo dice Isa Pantoja porque Miriam Saavedra, como defensa, empezó a decir en el plató que ella también iba a demandar a Isa Pantoja y a Asraf, aunque no especificó el motivo de sus demandas. De esta manera, la hermana de Kiko Rivera nos ha explicado en qué punto se encuentra su situación judicial con la expareja de Carlos Lozano.