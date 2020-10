PwC España crea una nueva división para ayudar a empresas y administraciones a conseguir los fondos europeos

La división cuenta con ocho socios y ya ha colaborado con 70 empresas y gobiernos regionales

PwC España ha puesto en marcha una nueva unidad de negocio para ayudar a las empresas y administraciones públicas a aprovechar las ayudas del Plan Europeo de Recuperación, conocido como 'Next Generation', según ha informado la firma.

Esta nueva unidad de negocio, que cuenta con ocho socios, ya ha asesorado a más de 70 empresas y gobiernos autonómicos en las últimas semanas con el fin de ayudarles a captar y aprovechar las ayudas europeas.

La división está formada por expertos de diversas especialidades que trabajan de forma coordinada con el equipo de fondos europeos de PwC España, con más de 20 años de experiencia en líneas de financiación europeas.

También trabaja estrechamente con PwC Europe, la sociedad de PwC con sede en Bruselas que presta servicio a las instituciones europeas y con el resto de equipos de la red internacional de la firma que están asesorando a las administraciones públicas y empresas de los diferentes Estados miembros en proyectos relacionados con el Fondo de Recuperación.

El equipo está liderado por Silvia Lacarra, socia de la división de estrategia PwC y miembro del comité ejecutivo de la firma en España. La forman también Álvaro Benzo, socio de Unidad de Regulación Financiera de PwC, experto en la Comisión Europea y ex miembro de la Troika; José Amérigo, socio de Regulatorio en PwC Tax and Legal Services, letrado del Consejo de Estado en excedencia y ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia como experto en reformas normativas; Maribel Morillo e Isabel Benito, socias de la división de Consultoría y expertas en financiación europea; Jordi Esteve, responsable del área de Economics de PwC y ex asesor en la Oficina Económica de Presidencia; Óscar Barrero, socio del sector energía en PwC, y Armando Martínez Polo, socio responsable de Tecnología y Transformación Digital en PwC.

Este equipo está enfocando los esfuerzos al diseño de estrategias para acceder a los fondos, la identificación de proyectos susceptibles de recibir financiación o subvenciones, la elaboración y adaptación de proyectos a los requerimientos y condiciones de la Unión Europea, la preparación y presentación de documentación, la gestión de los temas legales, regulatorios y fiscales relacionados con los fondos, entre otros.

Esta nueva unidad de negocio de PwC se suma a la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos que pusieron en marcha el pasado mes de julio la CEOE y PwC, que desde este mes está funcionando a pleno rendimiento.

El Plan Europeo de Recuperación está dotado con 750.000 millones de euros, que se centrarán en los pilares de la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. A España le corresponden 140.000 millones de euros, con 72.700 millones en subvenciones y 67.300 millones en préstamos.