¿Qué es el cáncer de mama triple negativo metastásico?

Al hablar de cáncer de mama, nos referimos a una enfermedad general y no damos la visibilidad que merecen los diferentes tipos que, desgraciadamente, existen. En esta ocasión vamos a tratar el cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), el tipo más agresivo de cáncer de mama y, hasta hace poco, el que no contaba con alternativa terapéutica. Sin duda, es el de peor pronóstico de todos los tipos de cáncer de mama y además el menos conocido, con él no existe lazo rosa, pero sí una lucha constante por parte de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico y pacientes como Hilda, que luchan continuamente por una investigación.

Se diagnostica con más frecuencia en mujeres jóvenes y premenopáusicas, representando el 15-20% de todos los cánceres de mama. Se dice que es triple negativo porque las células del CMTNm no expresan receptores de estrógeno ni progesterona y expresan un HER2 limitado. Además, debido a su naturaleza las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas en comparación con otros tipos de cáncer de mama y tiene una mayor probabilidad de recidiva y metástasis que otros tipo.

¿CÓMO AFECTA A LOS PACIENTES?

Este tipo de cáncer afecta de forma muy grave a la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes, con peores resultados para aquellos con enfermedad metastásica frente a otros subtipos de cáncer de mama.

Desgraciadamente, las mujeres que lo han padecido han tenido muy pocas opciones de tratamiento efectivas y se enfrentan a un mal pronóstico. Un hecho que, sumado a los escasos resultados de supervivencia, hace que los casos existentes se vean agravados por una importante disminución de la calidad de vida, especialmente en la enfermedad metastásica en recaída o refractaria, en la que los pacientes pueden someterse a muchas sesiones de quimioterapia.

Sus pacientes carecen de los tres receptores hormonales más comunes asociados con los cánceres de mama y, como resultado, no son elegibles para el tratamiento con terapia hormonal. Aún así, durante mucho tiempo, el estándar de atención para el CMTN metastásico ha sido la quimioterapia, que es ineficaz para la mayoría de las personas que lo padecen.

HILDA, EJEMPLO DE SONRISA FRENTE AL CÁNCER

Hilda es una de las pacientes que padece este tipo de cáncer y además de luchar cada día contra esta enfermedad, lucha por su visibilidad en redes sociales, siempre con una sonrisa y contando cada paso a todos sus seguidores. Hace unas horas, colgaba en su perfil de Instagram un vídeo de la cruda realidad que sufre cada día y de los pocos recursos que hay en este tipo de cáncer.

"A día de hoy es muy triste que esté en fase de negociación un tratamiento que nos puede alargar un poquito más la vida, para estar un poquito más aquí, cuando nosotros lo que no tenemos es tiempo. Precisamente estamos en fase de descuento" confesaba a todos sus seguidores. Eso sí, Hilda no deja de sonreír en ningún momento, ni de luchar son su testimonio en esos vídeos entretenidos, pero con los que visibiliza esta enfermedad tan aterradora.

Además, es importante saber que Asociación Cáncer de Mama Metastásico también está muy presente en esta lucha, prueba de ello es su perfil de Twitter con el que conciencia a todos sus seguidores de la 'importancia de una investigación para más vida', así como su página web donde encontrarás toda la información que necesitas.