La que fuera directora de Comunicación de Bankia dice ante el tribunal que Rato ordenó contratar con Publicís

La que fuera directora de Comunicación y Marca de Bankia Pilar Trucios ha señalado este viernes ante el tribunal que juzga al exministro de Economía Rodrigo Rato por el presunto incremento ilícito de su patrimonio que fue él quien le dio la orden de que el contrato de publicidad para lanzar la marca de la entidad fuera para la agencia Publicís.

Como en el resto de sesiones de esta semana, en la de este viernes han pasado por el plenario testigos que tienen relación con la rama de la instrucción que investigó indicios racionales de que Rato habría cobrado indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las empresas Publicís y Zenith relativos a la fusión y salida a Bolsa de la entidad.

Según el escrito de Fiscalía, esas comisiones se habrían canalizado desde una sociedad interpuesta --Albisa-- propiedad de otro de los acusados, Alberto Portuondo, quien además había sido contratado como asesor en Bankia.

Las tres testigos que han declarado estaban relacionadas con el área de comunicación de la entidad, pero ha sido la última de ellas, Pilar Trucios, quien ha señalado que si bien ella era partidaria de que el contrato creativo fuera para la agencia Remo --que habitualmente trabajaba para Bancaja, que era una de las cajas que conformaría Bankia-- recibió una llamada telefónica de Rato a su despacho para comunicarle que finalmente la elegida sería Publicís.

Durante las sesiones de esta semana, varios testigos han explicado que tanto para elegir la agencia de publicidad (Publicís) como la de medios (Zenith), se llevaron a cabo sendos concursos en los que participaron tanto personal en plantilla del banco como Portuondo en calidad de asesor externo.

En el caso de Publicís, ha detallado Trucios, Portuondo era quien quería que se eligiera a esa agencia por encima de las otras dos opciones, mientras que el personal de Comunicación y Marca optaba por la agencia Remo.

"Hubo sus más y sus menos porque Portuondo quería que fuera Publicís. Yo dije que prefería que eligiera mi equipo que era quien iba a trabajar con la agencia", ha recordado para justificar que ella prefiriera Remo a pesar de no haber estudiado el briefing de cada agencia dado que fue contratada con posterioridad.

Sobre la llamada de Rato para ordenar que fuera Publicís, ha explicado al tribunal que le "chocó" que entrara en ese asunto "con la que estaba cayendo" en Bankia y en la sociedad económica en aquel momento. "La verdad es que Publicís tenía renombre, y era una agencia muy grande (...), pensé que a lo mejor el presidente pudo pensar que era mejor elegir esa porque era una agencia más grande", ha detallado, para apuntar posteriormente que tampoco le dio mayor importancia a esa decisión.

EL PAPEL DE PORTUONDO Y ARELLANO EN BANKIA

En las declaraciones de este viernes ha vuelto a salir recurrentemente el nombre de Portuondo, también encausado, y el papel que jugaba en el banco. Trucios, que ha reconocido que al igual que ella arrancó como asesor externo de Bankia, ha recordado un episodio en el que se le puso sobre su mesa el contrato de éste y ella se negó a firmarlo dado que "no sabía lo que hacía" en la entidad.

"Dije que no iba a firmar y que lo firmara Teresa Arellano", ha indicado refiriéndose a quien fuera secretaria de Rato, también encausada, y que sorpresivamente para el equipo de comunicación obtuvo funciones directivas sobre ellos por orden del entonces presidente.

Trucios a la pregunta de la fiscal Elena Lorente de si Portuondo desde su asesoramiento estratégico controlaba de facto la dirección de Marca, ha explicado que ella como directora de Comunicación y Marca "veía cosas que no tenían sentido" e intentaba ejecutar acciones sin resultado. "No sabía que hacía Portuondo, (...) me dijeron que estaba para asesorarme, pero no sabíamos que hacía", ha señalado.

Al hilo, ha relatado que en un momento dado su equipo le transmitió que los asesores de Portuondo les estaban entrevistando, y tras llamar a capítulo a uno de los hombres del asesor externo, recibió una llamada del que era consejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella que le dijo que quién era ella para entrar en el trabajo de Portuondo.

Finalmente, ha detallado que en octubre de 2011 Rato, con el que hablaba frecuentemente, le comunicó que su departamento iba a pasar a depender de Teresa Arellano, su secretaria, algo que le dejó "atónita". Cuando pudo hablar en persona con él le entregó un informe con el trabajo realizado y le señaló que si no la necesitaba, que se iba a su casa pero que "no iba a depender de su secretaria".

"SI NO HACÍAS CASO A LO MEJOR TE ECHABAN"

Francisca Astilleros, quien ocupó el puesto de directora general adjunta de Comunicación en Bankia hasta enero de 2011 cuando la echaron con el argumento de que no podían contar con ella "porque no podían contar con todo el mundo", ha señalado sobre Portuondo que si bien desconocía la relación que tenía éste con Rato, solía referir siempre que lo que él indicaba era lo que quería el presidente. "Había que hacer caso y si no, a lo mejor te echaban", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que fue Norniella quien decidió que Portuondo tuviera voz y voto en los concursos para elegir las agencias de publicidad y medios, y que de hecho ambos se decantaban por Publicís. Ella, después de conocer este extremo se percató de que Publicís iba a dejar de tener director creativo, "que se iba", y ha apuntado que este hecho era "grave" porque además no informaron a Bankia.

"Era parte importante para la elección de agencia, entonces ya desconfié de ellos, (...) y la agencia no tenía tampoco buena prensa a nivel de servicios", ha añadido.

A esto, ha sumado que Rato se interesaba por el ámbito publicitario y de hecho ella también hablaba con él de las diferentes campañas antes de que fueran llevadas al Comité de Dirección, y que los presupuestos importantes los consultaba también con él.

La tercera testigo, Silvia Bajo, que fue directora de Marca en la entidad y que procedía de Bancaja, ha corroborado que fue Portuondo quien propuso a Publicís y que el contrato que firmaron con ellos estaba por encima del mercado, si bien ha añadido que no le constó ninguna irregularidad y que el trato con la empresa fue correcto.

Al hilo, ha explicado que tras el lanzamiento de la marca en años posteriores, se opta por dejar de tener una agencia en exclusiva y tener un 'pool' --varias a la vez--, aunque ha reconocido que siguieron trabajando con Publicís y Zenith más allá de la salida de Rato de la entidad.