¿De qué habló Kiko Rivera en su viaje a Cantora tras la muerte de su abuela? ¡Manuel Cortés lo aclara por fin!

MADRID, 18 (CHANCE)

Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, fue quien recogió en el aeropuerto de Sevilla a Kiko Rivera a su llegada de La Graciosa - donde se encontraba para asistir a la boda de su prima Anabel Pantoja - tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana, y la única persona que acompañó al Dj en su viaje a Cantora para reencontrarse con Isabel Pantoja después de un año de guerra mediática.

Un momento complicado sobre el que por primera vez se ha pronunciado Manuel, que a pesar de su buena relación con Kiko no ha dejado de apoyar a Anabel - a la que también adora - en el lanzamiento de su nueva colección de joyas en Madrid. "Le vi mal, nervioso, una persona que la situación es un poco desagradable, iba preocupado" ha confesado el cantante, revelando que "en ningún momento habló de Anabel. Mi primo iba pensando en otra cosa". "No miré sus mensajes pero iba nervioso, me comentaba sobre la situación, algo muy normal"

A pesar de la guerra abierta en el clan Pantoja, Manuel sostiene que nunca se ha sentido en medio y apuesta por una reconciliación entre los primos y deja clara su postura neutral en el conflicto: "Yo tampoco voy a revelar mucho porque no me gusta hablar de esto, pero ojalá que se arreglen, es un problema que tienen entre ellos. Hoy estoy aquí apoyando una vez más a Anabel, yo estoy para ellos cuando ellos me necesiten, lo saben los dos, mi relación con mi primo es más habitual, pero mi prima sabe que me tiene". "Mi deber es estar para ellos e intentar que se arreglen, pero yo tengo mi vida y lo que es seguro es que yo no voy a arreglar nada", añade.

Íntimo de Kiko y confesando que ha hablado "mucho con él" en los últimos días, el hijo de Raquel Bollo mantiene que "no le ríe las gracias cuando hace algo mal", deja claro que está "con él al 100% y totalmente de corazón" y prefiere no desvelar cómo está el hijo de Isabel Pantoja tras su polémica reaparición en 'Sábado Deluxe' porque "no soy el tipo de persona que va a ir a vender lo que él piensa o no"

Si además quieres ver la respuesta de Manuel cuando le preguntamos por el enfrentamiento de Kiko e Isa Pantoja... No te pierdas el siguiente vídeo.