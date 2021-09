¿Qué le han regalado los invitados a Elena Furiase y Gonzalo Sierra?

MADRID, 19 (CHANCE)

El día de ayer fue uno de esos que se quedan para siempre en el recuerdo, sobre todo para los familiares de Elena Furiase, que vivieron como la nieta de Lola Flores se daba el 'Sí, quiero' con el que se ha convertido el amor de su vida y padre de su primer hijo. Una ceremonia matrimonial muy especial, pero a la vez discreta, ya que todavía han sido pocos los detalles que han salido a la luz.

Una larga lista de invitados acudieron al enlace, la mayoría de ellos rostros conocidos de televisión que han compartido platós y series de televisión con la hija de Lolita Flores. Como Yolanda Ramos, que acudía a la boda con un vestido de flores muy flamenco y bromeaba con los medios de comunicación diciendo que le había regalado dinero a los novios.

Pepón Nieto tampoco se quiso perder este enlace matrimonial y aunque no ha compartido trabajo con ella, aseguraba tener un gran cariño: "No he trabajado casi nada, pero la conozco desde hace muchos años" y nos bromeaba también con el regalo asegurando que le había dado dinero: "Dinero, lo práctico".

La queridísima actriz Ana Milán, amiga de Elena Furiase desde hace ya muchos años, llegaba muy sonriente a la boda y aseguraba que: "La conozco desde los 12 años" y era de las pocas que no desvelaba el regalo a los novios porque tenía bastante prisa por entrar y disfrutar de la gran fiesta que se vivió ayer en Cádiz.

Belén López ha sido otra de las invitadas a la multitudinaria boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, llegaba enloquecida: "Fantástico, a celebrarlo" y cuando la preguntábamos si iba a cantar nos aseguraba que sí.

Esmeralda Moya, otra de las actrices que ha compartido escenario con Elena Furiase se apuraba al contarnos que llegaba tarde a la boda de su amiga: "Llego un poco tarde porque hemos pillado un atasco" y aseguraba estar nerviosa: "Estoy nerviosa porque tengo muchas ganas de ver a Elena".

Alba Flores llegaba acompañada de su madre, Ana Villa. La joven, muy discreta siempre con la prensa, no quiso bajar la ventanilla para hablar con los periodistas. Después de unos minutos de espera, confirmando los nombres, la seguridad de la finca la dejó pasar.

Antonio Carmona y Mariola Orellana, llegaban junto a sus hijas a la boda: "Con muchas ganas que llegara este momento". Así como la estilista de Elena, que llegaba tarde a la boda, pero quiso parar y hablar con la prensa para contarnos algunos detalles del vestido: "Es sencillo con un toque flores"

Si hay una persona del círculo familiar de Elena que llegaba como loca de contenta por esta gran boda era su tía Rosario Flores: "Estamos ilusionadísimos, además están súper enamorados, con su hijo. Es un día muy especial, vamos a cantar y a bailar" y cuando la preguntábamos por el regalo, nos dejaba a entrever que era algo simbólico de Lola Flores.