¿Qué pruebas médicas han obligado a Kiko Rivera a cancelar su próximo concierto? Irene Rosales responde

MADRID, 13 (CHANCE)

Llevaba días promocionando su próximo concierto en Madrid, que tendría lugar el 21 de mayo en la sala Copérnico. Sin embargo, y para sorpresa de sus fans, Kiko Rivera ha anunciado, a través de sus redes sociales y sin dar demasiadas explicaciones, la suspensión de este evento: "La salud es lo más importante" ha asegurado, explicando que no podrá subirse al escenario en la capital porque justo ese día tiene que someterse a unas pruebas médicas de cara a someterse a una próxima operación.

Pero, ¿a qué operación se refiere? ¿Tiene nuevos problemas de salud que desconocemos? ¿Pasará por quirófano por algo relacionado con los ataques agudos de gota que ha sufrido en los últimos meses y por los que tiene importantes problemas de movilidad o se trata de otra cosa?

Mientras Kiko permanece 'enclaustrado' en su casa y cada vez es más difícil verlo, Irene Rosales continúa con su rutina y, una vez más, ha tenido que dar la cara por su marido, aunque en esta ocasión se ha mostrado de lo más misteriosa cuando le hemos preguntado qué le pasa al Dj: "Me imagino que ya lo dirá él. Si ahora mismo no ha querido decirlo habrá sido por no preocupar y demás, pero ya lo dirá él seguro. Ya lo contará él. Le corrrsponde a él" ha afirmado, quitando hierro a la cancelación del concierto y dejando claro que "lo primero es la salud y ya habrá más días".

Además, Irene no ha podido evitar una risa cuando le hemos preguntado por las informaciones que apuntan a que Jennifer López podría interpretar a Isabel Pantoja en una serie sobre la vida de la tonadillera. "Me parece maravilloso" ha asegurado con una gran sonrisa, confesando que no se lo esperaba para nada pero que tampoco es algo que le parezca imposible de lograr: "No lo sé, todo es ponerse en contacto con Jennifer López".