Qué no puede faltar en la decoración de tu casa esta Navidad

Del árbol al Belén, cada vez hay más elementos para que nuestra casa luzca más bonita que nunca en la época más entrañable del año

MADRID, 7 (CHANCE)

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la mayoría de los españoles - casi un 70% - aprovechamos este largo puente de diciembre para decorar nuestro hogar para las fiestas más especiales y entrañables del año, llenándola de detalles navideños con los que nuestra casa parece otra, completamente inundada del espíritu navideño.

Si quieres acertar con la decoración elegida para estas fechas e impresionar a tus invitados con las últimas tendencias se refiere, de la mano de habitissimo te ofrecemos ciertos consejos para que tu hogar brille como nunca esta Navidad.

En primer lugar, hay que considerar el espacio que vamos a dedicarle a la Navidad, pues, por ejemplo, "un árbol de 2 metros de alto quizás nos sea lo más adecuado si nuestro salón es más bien pequeño", apuntan los expertos. Por ello, podemos encontrar un gran abanico de opciones en función del material y del presupuesto que queramos destinar a la hora de seleccionar un árbol de navidad. Así, aunque los naturales serán siempre más atractivos visualmente, existen árboles artificiales con gran calidad estética. Pero, si no disponemos del espacio necesario para colocar el árbol sin entorpecer el paso, podemos optar por sustituir el tradicional árbol por uno hecho de ramas secas, con palés, o incluso con una guirnalda de luces.

Lo que está claro es que el árbol de Navidad es el gran protagonista de la decoración navideña, sin embargo, no siempre resulta sencillo decorarlo sin caer en la extravagancia o consiguiendo un resultado que se integre bien en la decoración de la vivienda. Por eso, te recomendamos apostar por el verde, el blanco y el rojo para adornar el árbol. "Son los colores representativos de esta época del año y deben estar presentes en la decoración navideña. Sin embargo, no es aconsejable mezclarlos en el mismo espacio, por lo que lo ideal es combinar el blanco con el rojo y reservar el verde para el propio árbol".

El auge del estilo nórdico ha convertido el blanco en el color de moda en los hogares de todo el mundo y que es también una apuesta segura para la decoración navideña, pues aporta tranquilidad y amplitud. "Si a eso le añadimos el rojo, estaremos incorporando la dosis de pasión que trae consigo la navidad y romperemos con el detalle más monótono sin caer en el exceso", apuntan.

Junto con el árbol, la iluminación es otro de los puntos clave en estas fechas y aunque puede parecer una tarea sencilla, existen también distintas opciones que pueden cambiar el conjunto de la decoración. Así, si en nuestra decoración navideña predominan los tonos cálidos, lo más aconsejable será apostar por luz cálida, mientras que la luz fría irá más con tonos gélidos como el azul o el rosa. "Las luces multicolores, también muy típicas en estas fechas, son las preferidas por los niños, por lo que no hace falta que renuncies a ellas para darle más color a la vivienda para completar este ambiente festivo", explican.

Pero la iluminación no tiene por qué limitarse al árbol, pues es otro de los elementos más típicos de la Navidad. ¿Por qué no trasladarla también a la decoración de la mesa, uno de los espacios donde más tiempo pasamos durante estas semanas? Sin embargo, debe ser una iluminación sutil, que huya de lo excesivo y recargado. "Las velas, los botes de cristal con guirnaldas o pequeñas bombillas son una apuesta segura", apuntan los expertos. Además, si tenemos una buena terraza o porche, no tenemos por qué renunciar a la iluminación exterior, y podemos decorarlo con velas o ramas con luz que guíen a tus invitados hacia la puerta. Los pasamanos de las escaleras también son un buen lugar para incluir elementos de decoración con luz.

Finalmente, el belén es otro de los motivos navideños más tradicionales en las casas españolas. Sin embargo, según los datos de HomeServe esa representación cada día tiene menos protagonismo en los hogares y solo el 59% de los encuestados reconoce seguir apostando por él en su vivienda.