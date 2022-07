¿En qué punto está la relación de Kiko Rivera y Anabel Pantoja? Irene Rosales responde

MADRID, 31 (CHANCE)El paso de Anabel Pantoja por 'Supervivientes', ha marcado sin duda un antes y un después en su vida. A pesar de que la sobrina de Isabel Pantoja siempre ha presumido de su buena relación con los hijos de la tonadillera, parece que la situación con Kiko Rivera no está en su mejor momento.

Mucha gente ha recriminado al DJ por no mostrar su apoyo en redes sociales hacía su prima mientras concursaba, hecho que tal vez hubiera conseguido que Anabel llegase más lejos gracias a los fans de Kiko. A pesar de esto, la influencer comentaba ayer en plató que "hay que dejar a un lado el rencor", hablando de su relación con el hijo de la Pantoja.

Hemos querido hablar con Irene Rosales, quien ha confesado que ha sido ella -y no Kiko Rivera- quien se ha puesto en contacto con Anabel Pantoja para ver cómo se encuentra tras el concurso: "Yo me he puesto en contacto con ella para que sepa de nosotros y también para que sepa de las niñas".

Además, defiende que no se sabe a ciencia cierta si Anabel hubiera llegado más lejos si hubiese contado con el apoyo de los seguidores de su marido: "Bueno, ahí no entro yo. Tampoco se sabe".

Tras haber podido hablar con ella, Irene asegura que la ve una mujer mucho más fuerte de lo que se fue: "Ella ha superado todo lo que tenía en mente, que era llegar todo lo máximo posible y nada. Yo la veo que ha venido renovada así que va a venir con mucha fuerza y a vivir su vida".

Por otra parte, la mujer de Kiko Rivera se alegra de que Isabel Pantoja vaya a hacer una gira por América y que tenga la posibilidad de hacer una serie: "Todo lo que sea trabajo es bueno. Estupendo me parece".