¿Qué requisito pondría Luján Argüelles para participar en un reality para encontrar el amor?

MADRID, 7 (CHANCE)

Luján Argüelles está saboreando un momento de lo más especial, vuelve a la pantalla y lo hace de la mano de Netflix con '¿a quién le gusta mi follower?', un programa en el que tres influencers (Jedet, Aroyitt y Jonan Wiergo) hacen de coach del amor con tres seguidores, que irán conociendo a sus crush a través de citas.

Hablamos con la presentadora y nos ha desvelado cuál es su requisito para participar en un reality para encontrar el amor: "Yo solo pongo una condición: que Álvaro Díaz esté entre los pretendientes, ya está. A partir de ahí, jugamos los dos". Y es que Luján está deseando vivir una gran historia de amor pero está esperando a que le llegue la oportunidad: "Claro, pero si no llega el amor es de esta manera, uno no tiene la culpa, uno no se da ni cuenta, que decía la canción de Julio Iglesias. Si me encantaría tener una historia de amor preciosa, apasionada de entrega absoluta pero si no pasa, las frustraciones no hay que buscárselas, llegan solas".

Eso sí, la comunicadora no tira la toalla en que podrá encontrar el amor de nuevo: "Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, esperando a que llegue, pero sí". Demostrando que su amor verdadero es su hija, acudía a la presentación de '¿A quién le gusta mi follower?' junto a ella, su gran admiradora: "Sí, aquí viene conmigo porque le hacía mucha ilusión conocer a los participantes y demás. Esperaba vérselos a todos pero sí, le gusta compartir conmigo todo y este mundo es muy atractivo para los niños o adolescentes".

Luján aprovecha nuestros micrófonos para defender la importancia de no impedir que vea sus programas por su edad sino explicarle lo necesario para que los entienda: "Siempre. A ver, suele no despertarle ningún interés, este entiendo que sí. Todas aquellas cosas que sean más complicadas para su edad, se las explicaré. En mi caso, soy de la opinión de que no hay que limitar o bloquear, sino acompañar y explicar".