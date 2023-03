Quejas de la oposición por la ausencia de ministros en la sesión de control en el Congreso

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Portavoces de la oposición han expresado su malestar por lo que consideran excesivas ausencias de ministros en las sesiones de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. El PP habla de "vergüenza" y el PNV considera que "esto no es serio".

La sesión de control de este miércoles ha coincidido con la celebración en Lanzarote de una cumbre hispano lusa lo que justificaba la ausencia de Sánchez y otros ministros.

Pero el Gobierno ha llegado a comunicar la ausencia de siete ministros, además del presidente, y no lo hizo de golpe, sino por oleadas, lo que provocó que algunos grupos tuvieran que cambiar de pregunta sobre la marcha.

Primero avisó de que no estarían las vicepresidentas segunda y tercera y los titulares de Defensa, Educación y Cultura, pero después añadió la ausencia de la ministra de Transportes y finalmente la de Sanidad.

El PNV, que en principio iba a preguntar a Carolina Darias, se vio sorprendido por el anuncio de la ausencia de la ministra de Sanidad y tuvo que cambiar de tema e interrogar finalmente al titular de Interior.

Su portavoz, Aitor Esteban, expresó este martes en rueda de prensa su "indignación" por esas "constantes ausencias" de miembros del Gobierno en las sesiones de control. "No puede ser que cada semana falte medio Gobierno, no puede ser --denunció el portavoz de los nacionalistas vascos--. Esto no es serio".

En las quejas ha incidido este miércoles la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, difundiendo en redes sociales una imagen del banco azul del hemiciclo semivacío. "¿Dónde está el Gobierno? --se ha preguntado en Twitter--. El Gobierno en descomposición de Sánchez se da a la fuga. Una vergüenza".