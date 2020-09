¿En quién se apoya Marta López tras el polémico polígrafo de Efrén Reyero?

MADRID, 28 (CHANCE)

El pasado sábado, Marta López vivía un momento, cuanto menos incómodo, con Efrén Reyero en el plató de "Sábado Deluxe". Y es que la colaboradora protagonizaba un "tierra trágame" con algunas de las polémicas respuestas de su chico, que se sometía a un polígrafo cuyas respuestas podrían dejar tocada la relación. El extronista no dudaba en confesar, entre otras cosas, que no estaba enamorado de la colaboradora y que no dudaría en mantener relaciones sexuales a cambio de dinero si algún día lo necesitase, afirmaciones que a la ex de Alfonso Merlos parecen no haberle sentado demasiado bien.

Sin embargo, la vida continúa y Marta ha disfrutado de una relajada comiga con su hijo pequeño y una gran amiga, Makoke. Sonriente y evitando pronunciarse sobre el polígrafo de Efrén, la colaboradora afirma, aunque no demasiado convincente, que "todo está muy bien" y que, pese a su enfrentamiento en el plató de "Sábado Deluxe" - en el que no dudó en recriminar a su novio que le daban vergüencita algunas de sus respuestas - "no pasa nada" en su relación con el extronista.