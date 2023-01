¿Quién es la "suegra" de la que Shakira habla en su nueva canción? Así es Montserrat Bernabeu

MADRID, 13 (CHANCE)

El misil nuclear que Shakira ha lanzado en forma de temazo junto a Bizarrap contra Gerard Piqué y Clara Chía se ha convertido en la canción más escuchada del momento; y también en la más analizada, ya que no hay nadie que no haya 'estudiado' al dedillo la letra repleta de indirectas (y directas) que la colombiana suelta dirigidas al exfutbolista y a su nueva novia. Pero, en un momento dado, también hace alusión a la madre de su ex, Montserrat Bernabeu, al ritmo de "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Una frase que ha puesto en el punto de mira a la madre de Piqué, una mujer que siempre ha destacado por su discreción y ahora se ha visto envuelta por la polémica. Pero, ¿cómo es la relación de Shakira y su ahora exsuegra, que sigue residiendo, como revela en 'BZRP Music Sessions #53, en la misma urbanización que ella en Barcelona, a pocos metros de su casa?

Montserrat Bernabeu tiene 60 años, es una conocida doctora especializada en Medicina Física y Rehabilitación y ostenta, en la actualidad, el puesto de co-directora en la Fundación Institut Guttmann, una institución de referencia en neurorrehabilitación y salud cerebral.

Su relación siempre fue muy buena con Shakira y durante años han presumido de su complicidad en diferentes apariciones públicas. De hecho, la artista la llamaba "mi suegrita". Pero todo cambió cuando se acabó su relación con Piqué.

El hecho de que los padres del exfutbolista apoyasen su 'romance' con Clara Chía desde un principio, y acogiesen a la joven catalana con los brazos abiertos, invitándola según se rumorea a bañarse en su piscina, habría sentado fatal a la cantante de 'Monotonía' que, dolida, habría declarado la guerra a sus exsuegros.

Por ello, no ha dudado en nombrar a Montserrat en su demoledora canción contra Piqué y su nueva novia, algo que ha dolido profundamente a la madre del exdeportista. Según ha revelado una amiga a la periodista Isabel Rábago, está "destrozada y no entiende nada".

Mejor se lo ha tomado el padre de Gerard, Joan Piqué, que tirando de sentido del humor ha cambiado su foto de perfil y su estado de whats app, 'bailando con lobas', acompañando esta reveladora frase con la que hace referencia a lo que Shakira canta en su nuevo single, con una imagen de la película 'Bailando con lobos'.