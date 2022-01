¿Quieres enamorarte? Conoce 'ALL THE LOVERS', la nueva colección de Lefties

MADRID, 28 (CHANCE)

Se aproxima el 14 de febrero, día de los enamorados, y son muchas las personas que están pensando ya en el plan perfecto para celebrarlo por todo lo alto... pero lo cierto es que no sólo es un día para aquellos que han encontrado a la pareja perfecta, sino que también una ocasión especial para festejar el amor que hay dentro de nosotros y que tenemos a nuestro alrededor, ese que muchas veces se nos olvida, con una vestimenta que refleje lo que sentimos.

Por eso, para estas fechas tan especiales, no solamente debes pensar una comida o cena, un viaje o una tarde de cine... sorprende a todos aquellos que están en tu vida y quieres con un look súper especial para celebrar el día más romántico del año. ¿Qué el amor no se representa con la ropa? Si piensas así es porque todavía no has visto la nueva colección que presenta Lefties para estas fechas, 'ALL THE LOVERS'.

LEFTIES WOMAN & MAN COLLECTION SPRING SUMMER'22. ALL THE LOVERS

Una propuesta para todos los lovers por el amor no tiene raza, ni edad, ni religión, ni discapacidad, ni género... ¡el amor es amor! Por eso no te puedes perder esta amplia selección de camisetas y sudaderas estampadas con iconos desde la entrañable pareja de Disney, Mickey y su amada Minnie Mousse; la conocida pareja de científicos enamorados Amy y Sheldon protagonistas de la serie The Big Bang Theory o los indescriptibles héroes y villanos de los cómics, Joker y su adorada Harley Quinn besándose.

Estas prendas, perfectamente combinables para un look de diario, son las mejores aliadas para celebrar, repartir y compartir amor entre los que más quieres. Además, debes saber que esta colección de Lefties no solo cuenta con sudaderas y camisetas, también con cazadoras, jeans, calzado y una pequeña selección de accesorios, como gafas, calcetines o bisutería para todos los lovers.

Una colección en la que los protagonistas de la campaña son personas reales, no modelos, por eso vemos que el amor está más en el aire que nunca. Qué mejor que personas enamoradas de verdad y con ganas de entregar todo el amor que poseen para representar estas prendas que, sin duda, son perfectas para la fecha. ¿Quieres ser tú también uno de ellos?

No hay excusa que valga para no ir de lo más conjuntando este día y rodeado, eso sí, de tus amigos, familiares o seres queridos... esos que están siempre que lo necesitamos y con los que percibimos el verdadero amor.

¿Dónde puedes ver todas las prendas y accesorios de 'ALL THE LOVERS'? Esta nueva colección LEFTIES WOMAN & MAN COLLECTION SPRING SUMMER'22. ALL THE LOVERS estará disponible a partir del 28 de enero en las tiendas de Lefties de todo el mundo y su canal de venta online. Si todavía no te has enamorado de estos outfits, no dudes en disfrutar de la experiencia en la web.