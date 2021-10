¿Quieres ganar una estancia épica en Disneyland Paris? ¡Los Centros Comerciales de Klepiérre te lo ponen muy fácil!

Klépierre lanza la nueva app de fidelización de sus centros comerciales y, para celebrarlo, entre el 8 y el 29 de octubre, sorteará entre todos sus miembros una estancia en el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel en Disneyland Paris, con entradas para los dos parques

MADRID, 7 (CHANCE)

Klépierre ha creado una nueva forma de premiar la fidelidad de los clientes de sus Centros Comerciales en España y a su vez mejorar la experiencia de compra. Y es que La Gavia, Plenilunio, Príncipe Pío - en Madrid - Maremagnum - en Barcelona - Nueva Condomina - en Murcia - y Meridiano - en Tenerife - lanzan sus respectivas apps para smartphones y tablets, disponibles en Google Play y Apple Store con beneficios y ventajas exclusivas para los usuarios.

Cada aplicación recibe el nombre del Centro Comercial acompañada de &Yo, es decir, La Gavia & YO, Plenilunio & YO, Príncipe Pío & YO, Maremagnum & YO, Nueva Condomina & YO y Meridiano & YO. Los miembros de este exclusivo club podrán tener acceso a ofertas y descuentos exclusivos en las tiendas y restaurantes del Centro Comercial al que se hayan suscrito, y tendrán prioridad en eventos y servicios exclusivos.

Para celebrar el lanzamiento, del 8 al 29 de octubre los Centros Comerciales de Klépierre sortearán entre todas las personas que se registren en cada app, una estancia épica en el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel en Disneyland Paris, el primer hotel del mundo inspirado en Marvel, con entradas para los dos parques Disney. Para participar tan solo hay que descargar la app, rellenar el formulario y completar un sencillo juego.

El Disney*s Hotel New York The Art of Marvel, rinde tributo al hogar de los Súper Héroes Marvel y a los artistas que los crearon. Además, ofrece un confort premium y servicios personalizados mientras se disfruta de la vibrante energía, de la cultura de la ciudad de Nueva York y del estilo de las galerías de arte Neoyorquinas. Con más de 350 obras de arte de Marvel Comics y Marvel Studios creadas por 110 artistas europeos y de otros lugares del mundo - incluyendo 50 piezas exclusivas - es una de las más grandes colecciones de arte Marvel jamás vistas. Entre estos artistas hemos contado con el español Carlos Gómez que se ha encargado de dar vida al mural y a las enormes columnas metalizadas que se exponen en el Lobby del Hotel.

Un premio único para mejorar la satisfacción de los clientes más afines de sus centros comerciales, que además de obtener numerosas ventajas exclusivas con este nuevo programa de fidelización, también pueden ganar un viaje de ensueño a Disney Paris. Y tú... ¿Todavía no te has descargado la app?